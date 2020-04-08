Supply Demand MT









RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), DROP BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / DEBAJILLO, BASE OCULTA





Presentamos el indicador "Oferta-Demanda MT4": su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mundo de los mercados financieros con precisión y confianza. Este innovador indicador está meticulosamente diseñado para brindar a los operadores información en tiempo real sobre la dinámica de la oferta y la demanda, lo que les permite tomar decisiones informadas y maximizar su potencial de trading. Características principales:

Identificación automatizada de zonas: El indicador emplea algoritmos avanzados para detectar y trazar automáticamente zonas clave de oferta y demanda en el gráfico de precios. Estas zonas incluyen #rallybaserally, #rallybasedrop, #dropbaserally y #dropbasedrop, lo que proporciona a los operadores puntos de referencia cruciales para comprender el sentimiento del mercado y las posibles reversiones de precios.

Indicadores de brecha/desequilibrio de valor razonable: Además de las zonas de oferta y demanda, el indicador incorpora indicadores de brecha/desequilibrio de valor razonable para ofrecer una visión completa de la dinámica del mercado. Estos indicadores resaltan los casos en que el precio actual del mercado se desvía de su valor razonable percibido, señalando posibles oportunidades de trading basadas en ineficiencias del mercado.

Reconocimiento de bases ocultas: El indicador cuenta con sofisticados algoritmos capaces de identificar bases ocultas dentro de la acción del precio. Estas bases ocultas revelan áreas de acumulación o distribución significativa que pueden no ser inmediatamente evidentes, lo que proporciona a los operadores una visión adicional del sentimiento del mercado y los posibles movimientos de precios. Beneficios:

Mejor comprensión del mercado: Al identificar automáticamente las zonas de oferta y demanda, las brechas de valor razonable y las bases ocultas, el indicador proporciona a los operadores una comprensión más profunda de la dinámica del mercado, lo que les permite tomar decisiones de trading más informadas.

Análisis optimizado: Al automatizar el proceso de identificación de zonas de oferta y demanda, las brechas de valor razonable y las bases ocultas, el indicador agiliza el análisis de trading, ahorrando a los operadores tiempo y esfuerzo valiosos, a la vez que proporciona información útil.

En resumen, el indicador "Supply Demand MT4" representa un cambio de paradigma en la tecnología de trading, ofreciendo a los operadores un conjunto completo de herramientas para navegar por las complejas condiciones del mercado con precisión y confianza. Tanto si es un operador experimentado como si es un principiante, esta innovadora herramienta le permite aprovechar al máximo el análisis de la oferta y la demanda y llevar sus operaciones a nuevas alturas.