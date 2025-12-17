Bibliotecas: MT4Orders - página 92

b5430 ocorreu um erro durante a compilação da biblioteca.

Atualize a biblioteca que está usando.
  • 2021.03.29
Быстрая работа с POSITION_ID
 
Atualize a biblioteca que está usando.
Está resolvido. O erro foi meu.
 
Não uso a liba há muito, muito tempo, nem mesmo salvei os códigos. _LastError retorna um erro generalizado. A biblioteca imprime o código específico do servidor de negociação e a descrição (por exemplo, para OrderSend) no registro. Lembre-me de como obter esse código após o erro.
 
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
 
Estou recebendo isso:
erros
 
Eu os recebo:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
 
Esse é um bug do próprio MT5. A biblioteca o ignora e informa.
Existe um método padrão para reduzir a quantidade de informações de depuração nesses casos?
 
Existe algum método interno para reduzir a quantidade de informações de depuração nesses casos?

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Bibliotecas: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

Se você precisar manter o uso do MT4Orders em seu produto sem falar, poderá cortar as partes relevantes da fonte da biblioteca ou colocar um stub universal 
// Por meio de macros, eliminamos todas as dicas sobre a presença do MT4Orders.
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Erros, bugs, perguntas

fxsaber, 2025.11.27 18:23

Solicitação urgente de atualização para todas as fontes atuais da KB em versões traduzidas e em ZIPs.

Somente hoje duas perguntas sobre este tópico: um e dois. Porque mesmo as pessoas que falam russo, por algum motivo, baixam coisas antigas de páginas em inglês.


Responderei a perguntas sobre erros de compilação da KB apenas com um link para esta postagem.


Porque não é óbvio que apenas as fontes em russo sejam atualizadas.

Em primeiro lugar, a pesquisa global fornece, antes de tudo, um link para a versão em inglês. Em segundo lugar, eu pessoalmente prefiro usar todas as fontes em inglês, para não ter que lutar com todos os tipos de recodificações diferentes dos idiomas locais.

Se apenas uma versão é suportada, por que não deixar apenas essa versão no KB ou, pelo menos, fazer um redirecionamento da versão errada em letras grandes e vermelhas?
 
Como somente uma versão é suportada, por que não deixá-la sozinha na KB ou, pelo menos, fazer um redirecionamento da versão errada em letras grandes e vermelhas?
O autor não pode fazer nada com relação às versões em outros idiomas.
