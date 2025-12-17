Bibliotecas: MT4Orders - página 92
b5430 ocorreu um erro durante a compilação da biblioteca.
Atualize a biblioteca que está usando.
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
Eu os recebo:
Esse é um bug do próprio MT5. A biblioteca o ignora e informa.
Existe algum método interno para reduzir a quantidade de informações de depuração nesses casos?
Bibliotecas: MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19Se você precisar manter o uso do MT4Orders em seu produto sem falar, poderá cortar as partes relevantes da fonte da biblioteca ou colocar um stub universal
h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
Erros, bugs, perguntas
fxsaber, 2025.11.27 18:23
Solicitação urgente de atualização para todas as fontes atuais da KB em versões traduzidas e em ZIPs.
Somente hoje duas perguntas sobre este tópico: um e dois. Porque mesmo as pessoas que falam russo, por algum motivo, baixam coisas antigas de páginas em inglês.
Responderei a perguntas sobre erros de compilação da KB apenas com um link para esta postagem.
Porque não é óbvio que apenas as fontes em russo sejam atualizadas.
Em primeiro lugar, a pesquisa global fornece, antes de tudo, um link para a versão em inglês. Em segundo lugar, eu pessoalmente prefiro usar todas as fontes em inglês, para não ter que lutar com todos os tipos de recodificações diferentes dos idiomas locais.Se apenas uma versão é suportada, por que não deixar apenas essa versão no KB ou, pelo menos, fazer um redirecionamento da versão errada em letras grandes e vermelhas?