Bibliotecas: MT4Orders

fxsaber #:
Obrigado pelo relatório de bug. O motivo é o seguinte.
Estou vendo, meu ambiente de teste está no b5120, pelo menos o b5120 já tem esse problema.
 
Confirmado como corrigido

 
... Novamente, a página arquivada tem uma versão desatualizada, para 2021.
 
Eles não atualizam os arquivos. Você precisa fazer o download por arquivo.

  
2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Line = 1898
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_SL ) = 0.0
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_TP ) = 110564.51
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualSL = true
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualTP = false
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Request.position ? :: PositionSelectByTicket (Request.position) : :: PositionSelect (Request.symbol) = true请问
Posso saber por que esse registro está aparecendo? Eu defini o take profit, mas o stop loss permaneceu inalterado.
 
Posso saber por que esse registro está aparecendo? Eu defini o take profit, mas o stop loss permanece inalterado.

Como resultado das ações do MT5-OrderSend, você obteve uma incompatibilidade entre POSITION_TP e Request.tp no tempo do MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause.

O registro detalhado deveria estar abaixo de sua cotação.

 
Como resultado das ações do MT5-OrderSend, você recebeu uma incompatibilidade entre POSITION_TP e Request.tp no tempo do MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause.

O registro detalhado deveria estar abaixo de sua cotação.

Isso aconteceu porque o servidor não respondeu à solicitação em tempo hábil?
Meus registros mostram: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
Posso ignorar essa entrada de registro?
Posso adicionar uma macro para bloquear a saída dessas mensagens?
 

Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?

Ou rejeitou a modificação.

Meus registros mostram: TRADE_RETCODE_DONE 10009.

Isso indica apenas que a ordem foi enviada com sucesso para o servidor.

É possível ignorar essa entrada de registro?

Eu a ignoraria.

É possível adicionar uma macro para bloquear a saída dessas mensagens?

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Bibliotecas: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

Se você precisar manter o uso do MT4Orders em seu produto sem falar, poderá cortar as partes relevantes da fonte da biblioteca ou colocar um stub universal 
// Por meio de macros, eliminamos todas as dicas sobre a presença do MT4Orders.
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
Ambos rejeitaram a modificação.

Isso indica apenas que o pedido foi enviado com sucesso para o servidor.

Eu o ignoraria.

Ok, obrigado!

  
#property library

#define  MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 // Tempo máximo (em µs) para aguardar a sincronização do ambiente de negociação
#define  MT4ORDERS_AUTO_VALIDATION // As ordens de negociação são enviadas somente se sua exatidão for verificada com sucesso
#define  MT4ORDERS_ORDERS_SORT // Formação do histórico de ordens MT4 classificadas por hora de fechamento/exclusão.
#include <fxsaber/MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/16006

b5430 ocorreu um erro durante a compilação da biblioteca.

