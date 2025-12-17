Bibliotecas: MT4Orders - página 91
Obrigado pelo relatório de bug. O motivo é o seguinte.
Confirmado como corrigido
... Novamente, a página do arquivo tem uma versão desatualizada, para 2021.
Eles não atualizam os arquivos. Você precisa fazer o download por arquivo.
Posso saber por que esse registro está aparecendo? Eu defini o take profit, mas o stop loss permanece inalterado.
Como resultado das ações do MT5-OrderSend, você obteve uma incompatibilidade entre POSITION_TP e Request.tp no tempo do MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause.
O registro detalhado deveria estar abaixo de sua cotação.
Meus registros mostram: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
Posso ignorar essa entrada de registro?
Posso adicionar uma macro para bloquear a saída dessas mensagens?
hini #:
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?
Ou rejeitou a modificação.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Bibliotecas: MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19Se você precisar manter o uso do MT4Orders em seu produto sem falar, poderá cortar as partes relevantes da fonte da biblioteca ou colocar um stub universal
Ok, obrigado!
b5430 ocorreu um erro durante a compilação da biblioteca.