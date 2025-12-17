Bibliotecas: MT4Orders - página 90
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
por que o metaquote torna inútil o código antigo
2025.06.04 07:10:30.903 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5062 started for MetaQuotes Ltd.
MT4Orders.mqh
Por que a metaquote torna o código antigo inútil?
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Bibliotecas: MT4Orders
fxsaber, 2017.04.20 06:20A versão mais recente está sempre aqui.
Obrigado!
Atualize, por favor.
Muito obrigado! Está tudo bem agora
novamente erros, atualize para a versão mais recente em funcionamento
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Nova plataforma MetaTrader 5 Build 5100: transição para o Git e o hub de desenvolvedores MQL5 Algo Forge, tema escuro e melhorias na interface
fxsaber, 2025.06.12 12:05
Clique aqui e salve.
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58 Acesso inválido ao ponteiro em "HashMap.mqh" (544.21)
Encontrei um erro: ao definir a macro MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME e chamar OrderCommission();, a função TRADESID é chamada no final do EA, o que causa um erro.
Se você desmarcar a macro #define REPORT_TESTER ou a macro MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME, o erro desaparecerá. É possível que o erro esteja no relatório, mas isso não é certo.
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58 Acesso inválido ao ponteiro em "HashMap.mqh" (544.21)
Obrigado pelo relatório de bug. O motivo é o seguinte.
Reprodução simples do erro se você executar o script a seguir em uma conta com ordens abertas.