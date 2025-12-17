Bibliotecas: MT4Orders - página 89
Há um problema com o MT4ORDERS_LIBRARY. As funções assíncronas OrderCloseAsync parecem não funcionar como esperado. O fechamento de ordens é lento, como ocorre com a função OrderClose síncrona. Se você desativar o MT4ORDERS_LIBRARY (comentar), a velocidade de fechamento de várias ordens aumentará significativamente.
Forneça argumentos para suas palavras.
Resultado.
A função especificada funciona corretamente.
Por que eles excluíram o pedido?
"Simplesmente aconteceu."
Forneça argumentos para suas afirmações.
Resultado.
A função especificada funciona corretamente.
https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page13#comment_5500502
nas versões mais recentes do terminal:
parameter convertion type 'const int' to 'const uint &' is not allowed MT4Orders.mqh 1866 44
long MT4HISTORY::operator[](const uint&) MT4Orders.mqh 768 8
parameter convertion type 'const long' to 'const ulong &' is not allowed MT4Orders.mqh 1867 37
bool MT4ORDERS::HistorySelectDeal(const ulong&) MT4Orders.mqh 828 15
agora os tipos sign/unsign não se fundem uns com os outros e os MT4Orders não são coletados
De fato, os erros
Atualize, por favor.