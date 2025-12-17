Bibliotecas: MT4Orders - página 93
O autor não pode fazer nada com relação às versões em outros idiomas.
Não sei por que o número de lotes obtidos é 0,00 em vez de 0,01?
Se você precisar de uma conta, posso fornecê-la por mensagem privada.
OrderLots() também retorna 0.
Execute o CustomReport - haverá mais informações para entender.
Fechei manualmente todas as minhas posições usando o MT5, e o número de lote retornado foi 0, o que causou cálculos inesperados para essa ordem. Por que ele retorna 0,00 em vez do número oficial? Por exemplo, com relação à contagem de ordens, não tenho certeza se devo excluir essa ordem. Logicamente, ela não deveria ser excluída, mas um retorno de 0 lotes indica uma ordem inválida.
Onde posso modificar esse comportamento?
A soma dos lotes é o volume de negociação, pelo qual, entre outras coisas, a comissão é calculada.
Se você comprar 0,01 e vender 0,03, 0,02 voltará? Ainda não testei isso. Vou testá-lo quando tiver tempo.
Haverá uma posição aberta de 0,01 lote e duas posições fechadas: 0,01 lote e 0,00 (informação) lote.
Se eu quiser contar o número de negociações, deveria ser 0,04, mas agora é 0,03?
Forneceu todos os links com detalhes. Tudo funciona corretamente.