Bibliotecas: MT4Orders - página 87
No testador, para a primeira execução bem-sucedida de MT5-OrderSend/OrderSendAsync, é sempre MqlTradeResult.request_id == 0.
Considero esse comportamento uma falha por parte do MQ, pois o request_id deve começar com um.
Esse é um dos motivos pelos quais o MT4Orders não implementa o OrderSendAsync para o Tester. Há outro motivo menos bom(do livro).
Peço desculpas, mas não li todo o tópico. Para obter o número de posições abertas sem ordens, existe algum tipo de sobrecarga de OrdersTotal() ou preciso escrever esse código todas as vezes?
Seu código original é melhor, pois considera uma ordem do MT5 para abrir uma posição como uma posição aberta. O que GetOpenTradesCount1 não fará.
Sua variante de origem é melhor porque não conta a ordem do MT5 para fechar uma posição. O que o GetOpenTradesCount2 não fará.
OrdersTotal(false)
'OrdersTotal' - contagem de parâmetros incorreta
OrdersTotal(false)
'OrdersTotal' - contagem de parâmetros incorreta
#include <MT4Orders.mqh>
Sua variante original é melhor, pois conta a ordem do MT5 para abrir uma posição como uma posição aberta. O que GetOpenTradesCount1 não fará.
Sua variante de origem é melhor porque não conta a ordem do MT5 para fechar uma posição. O que o GetOpenTradesCount2 não fará.
e se a biblioteca virtual também estiver conectada, ela falhará em OrdersTotal(false)
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Bibliotecas: MT4Orders
fxsaber, 2025.03.26 10:50 pm.
Houve comentários justos de que a biblioteca causa uma séria lentidão na compilação. Por isso, adicionamos um modo alternativo de biblioteca completa na forma de biblioteca EX5 importada.
Velocidade de compilação.
Medições da velocidade de compilação no MT4/5 (MT5 - otimização máxima X64_Regular) do seguinte script de plataforma cruzada.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Como você aprendeu MQL4/5?
fxsaber, 2024.12.03 14:30
O código no novo modo é compilado no MT5 com velocidade semelhante à do MT4. A velocidade de compilação é mais rápida do que quando se usa, por exemplo, o CTrade. Isso ocorre porque todas as funções de negociação são importadas por analogia, como acontece no MT4 - o compilador não perde tempo com elas.
Há um impacto correspondente no tamanho do EX5.
Como habilitar.
Você só precisa criar um arquivo de duas linhas MQL5\Libraries\MT4Orders.mq5 e compilá-lo uma vez.
Em seguida, em seu código, antes de ativar o MT4Orders, escreva uma macro.
E a biblioteca não afetará mais a duração da compilação.
Sinais externos do modo.
Ao iniciar seu programa, você pode ver a presença da chamada MT4Orders na guia Dependencies (Dependências).
As DLLs não são usadas, o código-fonte é aberto.
