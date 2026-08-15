Библиотеки: MT4Orders - страница 91

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fxsaber #:
Спасибо за баг-репорт. Причина в этом.
Понятно, моя тестовая среда на b5120, по крайней мере, в b5120 эта проблема уже есть.
 
fxsaber #:

Подтверждено, что исправлено

 
... И опять в архиве на странице устаревшая версия, за 2021 год.
 
Sergey Seriy #:
... И опять в архиве на странице устаревшая версия, за 2021 год.

Архивы не обновляют. Надо качать пофайлово.

  
2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Line = 1898
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_SL ) = 0.0
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_TP ) = 110564.51
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualSL = true
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualTP = false
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Request.position ? :: PositionSelectByTicket (Request.position) : :: PositionSelect (Request.symbol) = true请问
Могу ли я спросить, почему появляется этот лог? Я установил тейк-профит, но стоп-лосс остался неизменным.
 
hini #:
Могу ли я спросить, почему появляется этот лог? Я установил тейк-профит, но стоп-лосс остался неизменным.

В результате действий MT5-OrderSend вы получили несовпадение POSITION_TP и Request.tp в течение MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause времени.

Подробный лог должен был быть ниже вашей цитаты.

 
fxsaber #:

В результате действий MT5-OrderSend вы получили несовпадение POSITION_TP и Request.tp в течение MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause времени.

Подробный лог должен был быть ниже вашей цитаты.

Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?
В моих логах отображается: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
Можно ли игнорировать эту запись в логе?
Можно ли добавить макрос для блокировки вывода этих сообщений?
 

hini #:
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?

Либо отклонил модификацию.

В моих логах отображается: TRADE_RETCODE_DONE 10009.

Это обозначает только то, что приказ был удачно отправлен на сервер.

Можно ли игнорировать эту запись в логе?

Я бы игнорировал.

Можно ли добавить макрос для блокировки вывода этих сообщений?

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Библиотеки: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

Если требуется не светить использование MT4Orders в своем продукте, можно либо резать соответствующие куски исходника библиотеки, либо поставить универсальную заглушку 
// Через макросы обрубаем любые намеки о присутствии MT4Orders.
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#undef Print
#undef Alert
 
fxsaber # :

Либо отклонил модификацию.

Это обозначает только то, что приказ был удачно отправлен на сервер.

Я бы игнорировал.

Хорошо, спасибо!

  
#property library

#define MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 // Максимальное время (в мкс.) на ожидание синхронизации торгового окружения
#define MT4ORDERS_AUTO_VALIDATION // Торговые приказы отправляются только в случае успешной проверки на корректность
#define MT4ORDERS_ORDERS_SORT // Формирование сортированной по времени закрытия/удаления истории MT4-ордеров.
#include <fxsaber/MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

b5430 произошла ошибка при компиляции библиотеки.

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