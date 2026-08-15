Библиотеки: MT4Orders - страница 91
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Спасибо за баг-репорт. Причина в этом.
Подтверждено, что исправлено
... И опять в архиве на странице устаревшая версия, за 2021 год.
Архивы не обновляют. Надо качать пофайлово.
Могу ли я спросить, почему появляется этот лог? Я установил тейк-профит, но стоп-лосс остался неизменным.
В результате действий MT5-OrderSend вы получили несовпадение POSITION_TP и Request.tp в течение MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause времени.
Подробный лог должен был быть ниже вашей цитаты.
В результате действий MT5-OrderSend вы получили несовпадение POSITION_TP и Request.tp в течение MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause времени.
Подробный лог должен был быть ниже вашей цитаты.
В моих логах отображается: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
Можно ли игнорировать эту запись в логе?
Можно ли добавить макрос для блокировки вывода этих сообщений?
hini #:
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?
Либо отклонил модификацию.
В моих логах отображается: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
Это обозначает только то, что приказ был удачно отправлен на сервер.
Можно ли игнорировать эту запись в логе?
Я бы игнорировал.
Можно ли добавить макрос для блокировки вывода этих сообщений?
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Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19Если требуется не светить использование MT4Orders в своем продукте, можно либо резать соответствующие куски исходника библиотеки, либо поставить универсальную заглушку
Либо отклонил модификацию.
Это обозначает только то, что приказ был удачно отправлен на сервер.
Я бы игнорировал.
Хорошо, спасибо!
b5430 произошла ошибка при компиляции библиотеки.