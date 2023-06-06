Erros, bugs, perguntas - página 95

Novo comentário
 
gumgum:
Como posso mudar o meu endereço de correio electrónico no meu perfil?
Não há maneira de o fazer normalmente.
 
Rosh:
Ainda não da forma normal.
E quanto ao modo de venda livre?
 

O canal está com falhas, criei um canal no X4. Se rebobinarmos a história durante algumas semanas, ele atravessa o gráfico e se movermos o gráfico para trás e para a frente as linhas vão e voltam, ou seja, mudam a sua posição. Porquê?

Também há um grande buraco na história algures, não me lembro exactamente agora, mas há apenas um período de tempo.

 
Renat:

Isto não é um erro.

SYMBOL_MARGIN_INITIAL e SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE são usados em especificações de futuros e não são usados em instrumentos forex

Porque é que nada disto é mencionado na ajuda?

Insisto em que os criadores demorem algum tempo e indiquem na ajuda quais os indicadores particulares que NÃO são aplicados aos instrumentos Forex.

...Não se trata apenas de SYMBOL_MARGIN_INITIAL e SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

 

criou um ficheiro commontester.ini

[Testador]
Expert=tradermacd2.ex5
Símbolo=USDJPY
Período=H1
Login=665039
Modelo=2
Optimização=2
DeDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
Relatório=Rep1
ReplaceReport=1
EncerramentoTerminal=1
[Comum]
Login=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NewsLanguages=
[Gráficos]
ProfileLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
Níveis de comércio=1
[Ofícios]
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
SymbolMode=0
SymbolLast=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD
DeviationMode=0
DesvioDefault=0
DesvioLast=0
StopsMode=0
[Especialistas]
AllowDllImport=1
Activado=1
Conta=1
Perfil=1
Quadro=0
[Objectos].
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
ÍmanSens=10
PreciseTime=0
[Eventos]
Habilitar=1
Connect=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
Email Notificar=email.wav
Email NotifyEnable=1
Timeout=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
News=news.wav
NewsEnable=1
Expert Advisor=expert.wav
Expert AdvisorEnable=1
Alerta=alerta.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
Trailing Stop=stops.wav
Trailing StopEnable=0
Teste Terminado=expert.wav
Teste FinishedEnable=1

colocá-lo na pasta config do terminal

terminal de início

terminal /config:commontester.ini

O terminal começa, mas o teste não começa, qual poderia ser a razão?

 

Caros programadores, poderiam explicar-me o que não compreendi?


Uma transacção é executada neste momento, mas não há dados sob a forma de barras de minutos ?????????


 
Urain:

Caros programadores, por favor expliquem o que não compreendo


O acordo foi feito nessa altura, mas não há dados sob a forma de barras de minutos ?????????



Por favor, diga-me que servidor e conta? Se o servidor é nosso, que servidor de acesso está actualmente em uso?

Tentou actualizar o gráfico?

 
alexvd:

Por favor, informe qual o servidor e

conta?

Se o servidor é nosso, que servidor de acesso está actualmente em uso?

Já tentou actualizar a sua tabela?


MetaQuotes-Demo

92134:urain_

Ponto de Acesso 4 EUA

Experimentadas

ps 2010.08.16 16:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1)__MQ5BUILD__ =306

 
gdtt:

criou um ficheiro commontester.ini

[Testador]
Expert=tradermacd2.ex5
Símbolo=USDJPY
Período=H1
Login=665039
Modelo=2
Optimização=2
DeDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
Relatório=Rep1
ReplaceReport=1
EncerramentoTerminal=1
[Comum]
Login=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NewsLanguages=
[Gráficos]
ProfileLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
Níveis de comércio=1
[Ofícios]
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
SymbolMode=0
SymbolLast=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD
DeviationMode=0
DesvioDefault=0
DesvioLast=0
StopsMode=0
[Especialistas]
AllowDllImport=1
Activado=1
Conta=1
Perfil=1
Quadro=0
[Objectos].
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
ÍmanSens=10
PreciseTime=0
[Eventos]
Habilitar=1
Connect=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
Email Notificar=email.wav
Email NotifyEnable=1
Timeout=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
News=news.wav
NewsEnable=1
Expert Advisor=expert.wav
Expert AdvisorEnable=1
Alerta=alerta.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
Trailing Stop=stops.wav
Trailing StopEnable=0
Teste Terminado=expert.wav
Teste FinishedEnable=1

colocá-lo na pasta config do terminal

terminal de início

terminal /config:commontester.ini

O terminal começa, mas o teste não começa, qual poderia ser a razão?

Olá. Falta-lhe o parâmetro ExpertParameters na descrição [Testador]. Pode saber mais sobre o assunto na ajuda.
 

Olá. Não vejo uma descrição de especialistasparâmetros na ajuda

Outra questão, como posso obter um código de erro ou descrição em caso de entradas incorrectas no ficheiro ini?

1...888990919293949596979899100101102...3184
Novo comentário