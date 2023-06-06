Erros, bugs, perguntas - página 95
Como posso mudar o meu endereço de correio electrónico no meu perfil?
Ainda não da forma normal.
O canal está com falhas, criei um canal no X4. Se rebobinarmos a história durante algumas semanas, ele atravessa o gráfico e se movermos o gráfico para trás e para a frente as linhas vão e voltam, ou seja, mudam a sua posição. Porquê?
Também há um grande buraco na história algures, não me lembro exactamente agora, mas há apenas um período de tempo.
Isto não é um erro.
SYMBOL_MARGIN_INITIAL e SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE são usados em especificações de futuros e não são usados em instrumentos forex
Porque é que nada disto é mencionado na ajuda?
Insisto em que os criadores demorem algum tempo e indiquem na ajuda quais os indicadores particulares que NÃO são aplicados aos instrumentos Forex.
...Não se trata apenas de SYMBOL_MARGIN_INITIAL e SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
criou um ficheiro commontester.ini
[Testador]
Expert=tradermacd2.ex5
Símbolo=USDJPY
Período=H1
Login=665039
Modelo=2
Optimização=2
DeDate=2008.04.01
ToDate=2009.04.01
Relatório=Rep1
ReplaceReport=1
EncerramentoTerminal=1
[Comum]
Login=665039
ProxyEnable=0
ProxyType=0
ProxyAddress=
ProxyAuth=
CertInstall=0
NewsEnable=1
NewsLanguages=
[Gráficos]
ProfileLast=82038
MaxBars=10000
PrintColor=0
SaveDeleted=0
Níveis de comércio=1
[Ofícios]
LotsMode=0
LotsLast=3000
LotsDefault=10000
SymbolMode=0
SymbolLast=USDCAD
SymbolDefault=EURUSD
DeviationMode=0
DesvioDefault=0
DesvioLast=0
StopsMode=0
[Especialistas]
AllowDllImport=1
Activado=1
Conta=1
Perfil=1
Quadro=0
[Objectos].
ShowPropertiesOnCreate=0
SelectOneClick=0
ÍmanSens=10
PreciseTime=0
[Eventos]
Habilitar=1
Connect=connect.wav
ConnectEnable=1
Disconnect=disconnect.wav
DisconnectEnable=1
Email Notificar=email.wav
Email NotifyEnable=1
Timeout=timeout.wav
TimeoutEnable=1
Ok=ok.wav
OkEnable=1
News=news.wav
NewsEnable=1
Expert Advisor=expert.wav
Expert AdvisorEnable=1
Alerta=alerta.wav
AlertEnable=1
Requote=alert.wav
RequoteEnable=1
Trailing Stop=stops.wav
Trailing StopEnable=0
Teste Terminado=expert.wav
Teste FinishedEnable=1
colocá-lo na pasta config do terminal
terminal de início
terminal /config:commontester.ini
O terminal começa, mas o teste não começa, qual poderia ser a razão?
Caros programadores, poderiam explicar-me o que não compreendi?
Uma transacção é executada neste momento, mas não há dados sob a forma de barras de minutos ?????????
Caros programadores, por favor expliquem o que não compreendo
O acordo foi feito nessa altura, mas não há dados sob a forma de barras de minutos ?????????
Por favor, diga-me que servidor e conta? Se o servidor é nosso, que servidor de acesso está actualmente em uso?
Tentou actualizar o gráfico?
Por favor, informe qual o servidor e
conta?
Se o servidor é nosso, que servidor de acesso está actualmente em uso?
Já tentou actualizar a sua tabela?
MetaQuotes-Demo
92134:urain_
Ponto de Acesso 4 EUA
Experimentadas
ps 2010.08.16 16:28:08 Numer_Bild (EURUSD,M1)__MQ5BUILD__ =306
Olá. Não vejo uma descrição de especialistasparâmetros na ajuda
Outra questão, como posso obter um código de erro ou descrição em caso de entradas incorrectas no ficheiro ini?