Erros, bugs, perguntas - página 46

alexvd:
O terminal não mostrou perda de ligação?

se é uma roda giratória, não parece ser. (vi no registo de mensagens, o indicador se não houver dados sobre o mesmo). a única coisa era exacta. 1 servidor é cinzento, os outros três são verdes. gostaria de ter uma imagem de ecrã ((

//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка символов с асинхронным возбуждением                     |
//+------------------------------------------------------------------+
//| вход                                                             |
//| symbol - символ                                                  |
//| count_Bars - необходимое количество баров                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckOtherSymbol(string symbol,int bars)
  {
   datetime ctm[1];
   datetime checktime=TimeCurrent()-bars*PeriodSeconds(_Period);  // требуемое время
   bool     res=true;
// скопируем время требуемого бара
   if(CopyTime(symbol,_Period,checktime,1,ctm)!=1) res=false;
   if(!res) Print("Нет данных по символу ",symbol);
//--- вернем результат
   return(res);
  }

registo de mensagens em anexo

 
Obrigado pelo registo - agora é mais claro o que está a acontecer - terminal autenticado e sincronizado com sucesso antes de perder a ligação.

Perguntas:

1. Estão instalados anti-vírus(s) ou firewalls (incluindo o integrado no Windows)? Que tipo de ligação à Internet utiliza?

2. Este problema estava a acontecer antes?

3. Que cartas de instrumentos estavam abertas?

4. O que aconteceu às 10:01: - neste momento o terminal voltou a ligar-se, mas com sucesso.

 
1. nó 32 versão comercial 4.2.40.10 + firewall do Windows sempre ligado, nada mais. Fluxo ISP de modem ADSL.

2. não, esta é a primeira vez

3. 12 gráficos.

4. receoso de cometer um erro, mas penso que foi quando fiz a actualização, hoje saíram os remendos de enrolamento. na mensagem do nó eu actualizei-os.

Houve uma interrupção da ligação, a ligação foi configurada de modo a restaurar-se a si própria. Mas houve dois acontecimentos que poderiam ter afectado a ligação

 

Mais uma vez, todos os quatro servidores estão em baixo.

E a Internet está lá, estou a escrever esta mensagem agora mesmo. É fantástico, se bem entendi que os tem em diferentes partes do mundo, e de repente estão todos ao mesmo tempo...

 
O servidor estava em manutenção - por esta altura, os servidores de acesso estavam centralmente desligados.
Pedimos desculpa.
 

Surgiu um problema com o terminal...

Em primeiro lugar, uma pergunta. O procedimento e o processo para iniciar o terminal a partir da linha de comando (atalho) - uma opção e do editor por F4 diferem.

Descrição do problema. Correu por atalho, caiu imediatamente e não carrega, reportando um erro fatal (nota: Num dos gráficos permaneceu pendurado o Expert Advisor).

Inicio o editor e carrego na tecla F4 - tudo está a carregar e a funcionar normalmente. Retiro o Expert Advisor pendurado na tabela após tal carregamento.

Tento novamente com o atalho. Funciona de forma espantosa. Penduro a EA. Crash!!!!

Se eu tentar começar com F4, então a eliminação e a colocação não contém erros.

Funciona em optimizador e testador.

??????

 

A experiência mostrou que este não é o caso de cada EA. Portanto, parte do problema está no código. Mas também há questões a colocar ao terminal.

Se o erro está no código, então porque é que num caso tudo funciona, e no outro falha.

E então porque é que cai sem qualquer tentativa de explicar a razão. Vou filtrar o código agora.

 
Faça o seu pedido através de servicedesk.

SZY Especificar a versão e a taxa de bits do terminal

 
Onde posso ver a taxa de bits?

Preenchi a candidatura.

construir 292

Em Servicedesk encontrei uma das minhas candidaturas 17988 não encerrada.

 

Passei muito tempo a falar com as respeitadas Metaquotes e a provar-lhes que tinham uma falha, e elas disseram-me que não havia nenhuma falha.

Contudo, mantive a minha história e eles aconselharam-me a perguntar à comunidade.

Assim, temos um indicador e um consultor especializado que toma valores do indicador.

Iniciar o teste no EURUSD de 01.07.2010 a 02.07.2010 em М1

Olhamos para o registo e vemos que os valores de um buffer mudam, e o outro não.

Isto dura uma hora e depois o segundo tampão está vivo, mas se olharmos para os valores do indicador, não coincide.

Até tentei alterar a conta e remontar a história, mas isso não ajudou.

Aqui está um link para o meu terminal em rar 90mbhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar, tudo está aí instalado

E o indicador com o conselheiro no anexo

Arquivos anexados:
prover.mq5  1 kb
proverka.mq5  2 kb
