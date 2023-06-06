Erros, bugs, perguntas - página 46
O terminal não mostrou perda de ligação?
se é uma roda giratória, não parece ser. (vi no registo de mensagens, o indicador se não houver dados sobre o mesmo). a única coisa era exacta. 1 servidor é cinzento, os outros três são verdes. gostaria de ter uma imagem de ecrã ((
registo de mensagens em anexo
Perguntas:
1. Estão instalados anti-vírus(s) ou firewalls (incluindo o integrado no Windows)? Que tipo de ligação à Internet utiliza?
2. Este problema estava a acontecer antes?
3. Que cartas de instrumentos estavam abertas?
4. O que aconteceu às 10:01: - neste momento o terminal voltou a ligar-se, mas com sucesso.
Obrigado pelo registo - agora é mais claro o que está a acontecer - terminal autenticado e sincronizado com sucesso antes de perder a ligação.
1. nó 32 versão comercial 4.2.40.10 + firewall do Windows sempre ligado, nada mais. Fluxo ISP de modem ADSL.
2. não, esta é a primeira vez
3. 12 gráficos.
4. receoso de cometer um erro, mas penso que foi quando fiz a actualização, hoje saíram os remendos de enrolamento. na mensagem do nó eu actualizei-os.
Houve uma interrupção da ligação, a ligação foi configurada de modo a restaurar-se a si própria. Mas houve dois acontecimentos que poderiam ter afectado a ligação
Mais uma vez, todos os quatro servidores estão em baixo.
E a Internet está lá, estou a escrever esta mensagem agora mesmo. É fantástico, se bem entendi que os tem em diferentes partes do mundo, e de repente estão todos ao mesmo tempo...
Pedimos desculpa.
Surgiu um problema com o terminal...
Em primeiro lugar, uma pergunta. O procedimento e o processo para iniciar o terminal a partir da linha de comando (atalho) - uma opção e do editor por F4 diferem.
Descrição do problema. Correu por atalho, caiu imediatamente e não carrega, reportando um erro fatal (nota: Num dos gráficos permaneceu pendurado o Expert Advisor).
Inicio o editor e carrego na tecla F4 - tudo está a carregar e a funcionar normalmente. Retiro o Expert Advisor pendurado na tabela após tal carregamento.
Tento novamente com o atalho. Funciona de forma espantosa. Penduro a EA. Crash!!!!
Se eu tentar começar com F4, então a eliminação e a colocação não contém erros.
Funciona em optimizador e testador.
??????
A experiência mostrou que este não é o caso de cada EA. Portanto, parte do problema está no código. Mas também há questões a colocar ao terminal.
Se o erro está no código, então porque é que num caso tudo funciona, e no outro falha.
E então porque é que cai sem qualquer tentativa de explicar a razão. Vou filtrar o código agora.
Faça o seu pedido através de servicedesk.
SZY Especificar a versão e a taxa de bits do terminal
Onde posso ver a taxa de bits?
Preenchi a candidatura.
construir 292
Em Servicedesk encontrei uma das minhas candidaturas 17988 não encerrada.
Passei muito tempo a falar com as respeitadas Metaquotes e a provar-lhes que tinham uma falha, e elas disseram-me que não havia nenhuma falha.
Contudo, mantive a minha história e eles aconselharam-me a perguntar à comunidade.
Assim, temos um indicador e um consultor especializado que toma valores do indicador.
Iniciar o teste no EURUSD de 01.07.2010 a 02.07.2010 em М1
Olhamos para o registo e vemos que os valores de um buffer mudam, e o outro não.
Isto dura uma hora e depois o segundo tampão está vivo, mas se olharmos para os valores do indicador, não coincide.
Até tentei alterar a conta e remontar a história, mas isso não ajudou.
Aqui está um link para o meu terminal em rar 90mbhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar, tudo está aí instalado
E o indicador com o conselheiro no anexo