Erros, bugs, perguntas - página 93
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá. Estou a correr o exemplo da documentação da MQL5: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. Tenho uma imagem com alguma parte da história espalhada em falta. Pode por favor dizer-me o que está errado?
Isto significa que não há nenhum valor de propagação na história.
Bem, aqui estamos nós. :)
Isto compreendo quando os testes em princípio podem dar um resultado de teste errado?
Bem, aqui estamos nós. :)
Presumo que nos testes, em princípio, pode dar resultados de teste errados?
Vamos corrigir os spreads hoje ou amanhã.
O problema é o seguinte. Instalado o MT5 num VPS para testar um EA. Fiz o upload do Expert Advisor (ficheiro *.ex5) para a pasta \MQL5Experts Reiniciei o terminal, o Expert Advisor não está presente no Navigator, apenas são mostrados os normais. Tentei carregar um ficheiro *mq5 e compilei-o, mas a EA não é vista de qualquer forma. Estou a utilizar o Windows Server 2008. E não há nenhum problema com isso no meu PC (OS Windows XP SP3). Instalei o MT5 a partir do mesmo ficheiro de instalação em ambos os sistemas. Demorei pouco mais de 24 horas entre a sua instalação no meu PC local e no servidor. Também notei a diferença no conteúdo da pasta MQL.
Estou a anexar uma imagem do ecrã a partir do ambiente de trabalho remoto.
.
Alguém já encontrou algo parecido e como conseguir que o terminal exiba o Expert Advisor?
O problema é o seguinte. Instalado o MT5 num VPS para testar um EA. Fiz o upload do Expert Advisor (ficheiro *.ex5) para a pasta \MQL5Experts Reiniciei o terminal, o Expert Advisor não está presente no Navigator, apenas são mostrados os normais. Tentei carregar um ficheiro *mq5 e compilei-o, mas a EA não é vista de qualquer forma. Estou a utilizar o Windows Server 2008. E não há qualquer problema com isso no meu PC (OS Windows XP SP3). Instalei o MT5 a partir do mesmo ficheiro de instalação em ambos os sistemas. Demorei pouco mais de 24 horas entre a sua instalação no meu PC local e no servidor. Também notei a diferença no conteúdo da pasta MQL.
Muito provavelmente devido ao sistema de segurança Windows 2008 (remoto + UAC) a pasta de trabalho com documentos terminais está localizada na área UserData. Para ver o directório de armazenamento, utilizar File -> Open data directory.
O que deve ser feito:
deve utilizar o comando File -> Open data directory.
Porque é que a extensão .mq4 mudou para .mq5, mas a extensão dos inlúdios não mudou? Isto cria algumas dificuldades na pesquisa, classificação e outras acções com os arquivos de quatro plataformas.
É verdade, ME5 pode trabalhar com ficheiros como .mqh5, mas ME4 já não pode trabalhar com .mqh4
Até agora, vejo uma saída - trabalhar com .mqh5, mas inconveniente - não é uma resolução nativa. Em geral, não é certamente um insecto e não é um grande problema, mas apenas um pensamento.
Encontrei um tal problema, um conhecido pediu-me para escrever a um especialista para verificar a funcionalidade TS. Pensei que o escreveria em cinco (é mais conveniente escrevê-lo + depurador). Eu escrevi, obtive o resultado:
Acho que é bom, posso reescrevê-lo para 4.
Reescrevi-o 1:1. Este TS não tem indicadores, apenas tempo e intervalo de preços. O resultado surpreendeu-me muito:
Período de testes de 1.01.2000 até hoje.
Qual será o testador que mostra o resultado certo?