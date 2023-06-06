Erros, bugs, perguntas - página 102

Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!

Ainda não, mas estará disponível em breve.

 
Bem, só os feiticeiros 312 constroem e depois (5 minutos mais tarde) 313 constroem! :)
 

Quando uma função é executada 

double CalculateMarginRequoted(string symbol){
   double price=0.0;
   double margin=0.0;
//--- select lot size
   if(!SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK,price))                return(0.0);
   if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,symbol,1.0,price,margin)) {
      Print("Error: ", GetLastError());
      return(0.0);
   }
   return(margin);
}//CalculateMarginRequoted()

erro 4014(função de sistema não pode ser chamada)

O que devo fazer? Preciso de calcular o depósito para 1 lote no indicador.

 
EvgeTrofi:

Quando uma função é executada

erro 4014(função de sistema não pode ser chamada)

O que devo fazer? Preciso de calcular o depósito para 1 lote no indicador.

Não estou a receber esta mensagem. Pode notificar o Service Desk e anexar o código completo para o reproduzir?
Rosh:
Não consigo fazer passar esta mensagem. Pode informar o Service Desk e anexar o código completo para o reproduzir?

Pode, por favor, olhar para este indicador, ele também mostra a margem?

O balcão de atendimento é lento a responder. É mais rápido aqui :)

Arquivos anexados:
info.rar  5 kb
 
EvgeTrofi:

Também tem este indicador mostrando margem?

O problema é que a função OrderCalcMargin() está incluída no grupo de funções de negociação https://www.mql5.com/ru/docs/trading:

Funções de negociação

Um grupo de funções concebido para gerir as actividades comerciais.

As funções de negociação podem ser utilizadas em Expert Advisors e scripts. As funções de negociação só podem ser chamadas se nas propriedades do Expert Advisor ou script relevante a caixa de verificação "Allow EA to trade" estiver activada.

Sugiro que, por agora, utilize as funções do artigo Funções de gestão de dinheiro em EAs para obter a quantidade de margem necessária para abrir uma posição com um determinado volume.
TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)

A comunicação é cortada, e só após 30-40 segundos é que se começa a devolver falsos.

Como posso saber se existe ou não uma ligação neste momento?

 
gumgum:

A comunicação é cortada, e só após 30-40 segundos é que se começa a devolver falsos.

Como se sabe se existe ou não uma ligação neste momento?

Você mesmo simula uma falha de ligação? Como se simula a interrupção da rede?

Geralmente, o terminal verifica constantemente a ligação ao servidor e, se não houver ligação, detecta uma perda de ligação dentro de 15-20 segundos.

 

Como adicionar botões "desfazer" "refazer" ao menu da barra de ferramentas no editor µl

 
alexvd:

Simula você mesmo uma desconexão? Como se faz isto?

Geralmente, o terminal verifica constantemente a ligação ao servidor e, se não houver ligação, detecta uma perda de ligação dentro de 15-20 segundos.

Eu próprio cortei a ligação e desliguei o router.
