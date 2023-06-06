Erros, bugs, perguntas - página 102
gumgum:
Я так понял, что теперь можно поменять свой email в профиле? В поле E-mail теперь можно внести изменения, но они не сохраняются!
Ainda não, mas estará disponível em breve.
Quando uma função é executada
erro 4014(função de sistema não pode ser chamada)
O que devo fazer? Preciso de calcular o depósito para 1 lote no indicador.
Não consigo fazer passar esta mensagem. Pode informar o Service Desk e anexar o código completo para o reproduzir?
Pode, por favor, olhar para este indicador, ele também mostra a margem?
O balcão de atendimento é lento a responder. É mais rápido aqui :)
Também tem este indicador mostrando margem?
Funções de negociação
Um grupo de funções concebido para gerir as actividades comerciais.
As funções de negociação podem ser utilizadas em Expert Advisors e scripts. As funções de negociação só podem ser chamadas se nas propriedades do Expert Advisor ou script relevante a caixa de verificação "Allow EA to trade" estiver activada.
A comunicação é cortada, e só após 30-40 segundos é que se começa a devolver falsos.
Como posso saber se existe ou não uma ligação neste momento?
Você mesmo simula uma falha de ligação? Como se simula a interrupção da rede?
Geralmente, o terminal verifica constantemente a ligação ao servidor e, se não houver ligação, detecta uma perda de ligação dentro de 15-20 segundos.
Como adicionar botões "desfazer" "refazer" ao menu da barra de ferramentas no editor µl
