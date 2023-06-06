Erros, bugs, perguntas - página 34

ddd06:

Sobre a questão do conselheiro - deve escrever para o Service Desk?

Se houver um erro, ou um comportamento incorrecto, sim. Basta reunir o máximo de informação que puder de antemão e estudar a ajuda - provavelmente encontrará as respostas nela contidas.

 
alexvd:

Em princípio poderia ser uma diferença ao gerar carraças, mas não é.

Interesting:
Desenvolvedores - Perdi de vista, a minha candidatura número 15802 concluída ou a caminho?

Repito a minha pergunta aos criadores por volta de 15802 - pensei que tínhamos concordado com o que iria acontecer, o tema estava encerrado, e o silêncio (ou como sempre adormeci a coisa mais interessante)?
 

Aparentemente há muitas candidaturas, a minha última é agora a número 18261. Não sei quantas pessoas existem, mas seria preciso muito para processar tantas aplicações)

 

O que é a entrada de registo:

Fora de alcance (126,16)

Por favor, aconselhar como depurar uma EA. Traduzi-o para o MT5 e compilei-o, mas continua a receber este erro.

 
AM2:

procure por esta linha (126,16). está fora do alcance do conjunto
 
AM2:

Não tenho um índice da matriz. 126 - linha no código, 16 - elemento na linha
AM2:

Preciso de verificar a dimensão da matriz, muito provavelmente era uma referência a uma "célula" inexistente (ou a uma existente, mas numerada de forma diferente)...

As matrizes são indexadas a partir de 0, por isso, quando se acede a um índice de matriz sem ter em conta esta característica, não é raro que o intervalo seja excedido...

 
ddd06:

tenho de dublar a mensagem para o Service Desk?


Sim.

Isto evitará que o problema desapareça da vista.

 
ddd06:

Aparentemente há muitas candidaturas, a minha última é agora a número 18261. Não sei quantas pessoas existem, mas seria preciso muito para processar tantas aplicações)

Aqui está a resposta à sua candidatura.

Experimente uma versão ligeiramente modificada, tudo combina


Arquivos anexados:
prover.mq5  2 kb
