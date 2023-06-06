Erros, bugs, perguntas - página 34
Sobre a questão do conselheiro - deve escrever para o Service Desk?
Se houver um erro, ou um comportamento incorrecto, sim. Basta reunir o máximo de informação que puder de antemão e estudar a ajuda - provavelmente encontrará as respostas nela contidas.
Caro Alexvd ,na minha opinião isto é um erro, pergunto se a mensagem deveser dublada no Service Desk?
Em princípio poderia ser uma diferença ao gerar carraças, mas não é.
Desenvolvedores - Perdi de vista, a minha candidatura número 15802 concluída ou a caminho?
Aparentemente há muitas candidaturas, a minha última é agora a número 18261. Não sei quantas pessoas existem, mas seria preciso muito para processar tantas aplicações)
O que é a entrada de registo:
Fora de alcance (126,16)
Por favor, aconselhar como depurar uma EA. Traduzi-o para o MT5 e compilei-o, mas continua a receber este erro.
Preciso de verificar a dimensão da matriz, muito provavelmente era uma referência a uma "célula" inexistente (ou a uma existente, mas numerada de forma diferente)...
As matrizes são indexadas a partir de 0, por isso, quando se acede a um índice de matriz sem ter em conta esta característica, não é raro que o intervalo seja excedido...
tenho de dublar a mensagem para o Service Desk?
Sim.
Isto evitará que o problema desapareça da vista.
Aqui está a resposta à sua candidatura.
Experimente uma versão ligeiramente modificada, tudo combina