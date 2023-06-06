Erros, bugs, perguntas - página 55
Bem...
Não me parece que deva ser assim, pois não?
Porque não haveria de ser? Se não tiver havido um único tick no espaço de um minuto, então a barra de um minuto correspondente também não será formada. Isto já foi discutido muitas vezes.
Pego no preço de um minuto fechado e escrevo-o no diário de bordo.
E aqui está a imagem, o bar é formado.
Não seria mais lógico gerar uma barra em que todos os preços fossem iguais ao preço de fecho da barra anterior?
E sobre isto, gostaria de ouvir uma reacção
E para os utilizadores para os quais tais barras são puladas, faça um checkmark nas definições! Não quero que eles sejam mostrados.
Afinal de contas, os indicadores estão distorcidos.
Sem carraças, sem barras. Antes de tentar uma discussão, procure discussões semelhantes emhttps://www.mql5.com/ru/forum e no nosso fórum original https://www.mql5.com/ru/forum
Já nos pronunciámos muitas vezes sobre esta questão, a nossa opinião não irá mudar. Sem carraças - sem barras.
OK, não é realmente disso que estamos aqui a falar.
E sobre o tema "Sem carrapatos, sem barras" poderíamos iniciar um fio à parte.
Não consegui obter o valor do indicador na barra actual no meu testador multi-divisas (embora não precise dele, mas mesmo assim). Aqui está a construção:
double Buf[2]; // в начале программы
Hnd=CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // В теле функции OnTimer
if(Hnd <= 0) {Print("Не удалось скопировать индикатор Ac_D. Error = ", _LastError); PlaySound("alert.wav"); return(-1);}
Indik[In][AO_D][0] = Buf[1]; // На самом деле это бар № 1
Indik[In][AO_D][1] = Buf[0]; // А это бар № 2
E ainda não consegui obter a 0ª barra!?
Se precisar de copiar uma quantidade predefinida de dados, é melhor fazê-lo num buffer estaticamente alocado para evitar uma alocação desnecessária de memória excessiva.
Independentemente da propriedade da matriz receptora - as_series=verdadeiro ou as_series=falso, os dados serão copiados para que o elemento mais antigo no tempo esteja no início da memória física atribuída à matriz.
De acordo com a documentação, Buf[1] deveria ser o 0º, mas ainda é o 1º, e Buf[0] é o 2º.
Estava a correr Multicurrency no EURUSD H1, enquanto lia dados de AO no EURUSD D1.
Então, corre-o num instrumento e tenta tomar o preço da barra actual no outro?
Parece-me que o tique para o segundo instrumento vem mais tarde, e é por isso que existe um problema com a barra actual.
Vejo que o tronco não coincide na sua maioria, mas coincidiu uma vez (primeira e última linha).
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:34 mas1(EURUSD)-1.22251 mas2(GBPUSD)-1.49516
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:33 Time GBPUSD2010.07.01 01 01:32 mas1(EURUSD)-1.22264 mas2(GBPUSD)-1.49512
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:32 Time GBPUSD2010.07.01 01 01:31 mas1(EURUSD)-1.22241 mas2(GBPUSD)-1.49515
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:31 Time GBPUSD2010.07.01 01 01:30 mas1(EURUSD)-1.22248 mas2(GBPUSD)-1.49523
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:30 Time GBPUSD2010.07.01 01 01:29 mas1(EURUSD)-1.22245 mas2(GBPUSD)-1.4951
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:29 Time GBPUSD2010.07.01 01 01:28 mas1(EURUSD)-1.22257 mas2(GBPUSD)-1.4948
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:28 Time GBPUSD2010.07.01 01 01:28 mas1(EURUSD)-1.2224 mas2(GBPUSD)-1.49467
Palavra-chave OnTimer