Erros, bugs, perguntas - página 54
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Seria bom dar a todos nós um exemplo de um indicador que funciona bem no gráfico e no testador.
Mudei a minha versão, agora os valores indicadores no gráfico correspondem ao histórico mas os valores no testador não.
Que fiz eu de errado?
E o Conselheiro Especialista
Por isso voltei aos meus velhos hábitos)
Se obtiver os valores indicadores através do testador, estes serão diferentes dos valores indicadores e dos dados históricos.
Para verificar, vamos correr o prover.mq5 de 01.07.2010 sobre EURUSD para o período M1, olhar para o registo e ver os preços reais.
Olá, não consigo compreender a função SymbolInfoSessionTrade(), ou melhor, os dois últimos parâmetros - início e fim da sessão. Posso ler na ajuda:
Permite obter hora de início e hora de fim da sessão de negociação especificada para um símbolo e dia da semana especificados.
Acontece que para saber a hora de início e fim de uma sessão de negociação, já deveria saber a hora de início e fim da sessão de negociação (em segundos) - isto não é consistente.
Olá, não consigo compreender a função SymbolInfoSessionTrade(), mais especificamente os dois últimos parâmetros - início e fim da sessão. Li na ajuda:
Nestes parâmetros, a funçãoSymbolInfoSessionTrade() passa variáveis que irão registar o tempo de início e fim.
A propósito, há um erro na ajuda:
uintsession_index,// nome do símbolo
Nestes parâmetros da funçãoSymbolInfoSessionTrade(), são passadas variáveis nas quais os tempos de início e fim serão escritos.
Simplifiquei a obtenção de um erro.
Aqui está um Consultor Especialista que copia matrizes de preços FECHADOS
Vamos correr prover.mq5 a partir de 01.07.2010 em EURUSD para o período M1, observar o registo e ver os preços reais
De vez em quando vemos valores incorrectos
Além disso, até à 01.00 o preço de GBPUSD está a congelar a 1,49393, após o que começa a correr.
Estou a sofrer há um mês e não posso testar o meu Conselheiro Perito Multimoedas
Simplifiquei a obtenção de um erro.
Aqui está um Consultor Especialista que copia matrizes de preços FECHADOS
Vamos correr prover.mq5 a partir de 01.07.2010 em EURUSD para o período M1, observar o registo e ver os preços reais
E de vez em quando vemos valores incorrectos
Além disso, até à 01.00 o preço de GBPUSD está a congelar a 1,49393, após o que começa a correr.
Há um mês que sofro com isto e não posso testar o meu consultor especialista em várias moedas
Está a trabalhar com valores actuais numa barra inacabada.
Experimente isto
Ou definir a série cronológica das matrizes.
Está a trabalhar com valores actuais numa barra inacabada.
Experimente desta forma
Ou definir a série cronológica das matrizes.
E recusa-se obstinadamente a responder porque é que as citações estão no início.
No EURUSD parece ter começado a corresponder)
Se for esse o caso, então deverá manter 2 matrizes de tempo. Algumas vezes cópia de EURUSD, outras de GBPUSD
Se for esse o caso, então deverá manter 2 matrizes de tempo. Algumas vezes deve ser copiado de EURUSD, outras de GBPUSD
Bem.
Não me parece que deva ser assim, pois não?