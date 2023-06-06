Erros, bugs, perguntas - página 48

Novo comentário
 
Swan:

Não vi isso. O indicador parece mostrar sempre os preços de fecho.

Quis dizer que mostra tudo correctamente, mas quando funciona no testador, os valores estão errados.

Estava originalmente a falar sobre o facto de os valores no gráfico não corresponderem aos valores no testador

 

ddd06:

O VALOR DO INDICADOR NO GRÁFICO NÃO CORRESPONDE AO VALOR NO TESTADOR

Não deve coincidir)

Para EURUSD, será o preço de abertura, e o valor do indicador será o preço de fecho.

Para GBPUSD, o desfasamento temporal é quase garantido.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 

Imprime os valores do indicador e o indicador toma o preço de fecho.

Porque é garantida uma descoordenação no testador mas uma correspondência na tabela?

 
1.

Swan:

Buf1 é o preço de fecho da última barra EURUSD na altura do primeiro tick+0,26, ou seja, preço de abertura+0,26.

2. No testador, até agora teoricamente) é garantido que barras de símbolos diferentes com a mesma data/hora terminarão ao mesmo tempo...
 

Primeira fotografia - Inducator mostra em 2010.07.01 1:20 I2=1.49579

Segunda fotografia - Preço de fecho de GBPUSD 1,49579 à 1:48.

  
for(double i=0;i<0.03;i+=0.0025)
  {
   double k=10000;
   Alert(i*k-MathRound(i*k));
  }

Os números não saem exactamente, por 000000000.1 menos ou mais do que exactamente 0.25, por exemplo 0.250000000000000001

 
RomanIgorevi4:

Os números não saem exactamente, a 000000000.1 menos ou mais do que exactamente 0.25 tal como 0.250000000000000001

Primeiro, um pedido padrão - inserir o código correctamente.

Em segundo lugar, será útil ler o artigo Características Especiais de Trabalhar com Números de Tipo duplos em MQL4 e a secção Tipos Reais (duplos, flutuadores) na Documentação MQL5.

Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4
  • www.mql5.com
Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4: примеры использования экспертов, тестирования и оптимизации
 
Swan:

Primeira fotografia - Mostra de indutores em 2010.07.01 1:20 I2=1.49579

A segunda fotografia - Preço fechado GBPUSD 1,49579 à 1:48.

Verifiquei os valores do símbolo actual, é tudo a mesma coisa.

Vou modificar o indicador e ver o que vai acontecer.

Se eu quisesse usar o algoritmo, teria de olhar para as instâncias do símbolo.

ObrigadoSwan!!!

 

Uma pergunta à fraternidade de escrita, não um erro ou um insecto, mas uma pergunta que possa sugerir o quê...

Quero obter o nome do ponteiro dentro da aula, mas não funciona.

Em geral, a essência da questão é que eu quero que o nome da cadeiado objecto gráfico seja atribuído automaticamente.

Quero obter automaticamente um nome de corda para ele.

Quero instalar um objecto gráfico do método de classe e nomeá-lo automaticamente, dependendo do ponteiro.

Ainda não sei como o fazer, penso que o podemos fazer do zero.

Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectName
Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectName
  • www.mql5.com
Графические объекты / ObjectName - Документация по MQL5
 
mql5:

Faça o seu pedido através de servicedesk.

SZY especificar a versão e a taxa de bits do terminal

E como é que eu recuperaria a versão de 32 bits, o trabalho está pronto)

1...414243444546474849505152535455...3184
Novo comentário