Erros, bugs, perguntas - página 48
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não vi isso. O indicador parece mostrar sempre os preços de fecho.
Quis dizer que mostra tudo correctamente, mas quando funciona no testador, os valores estão errados.
Estava originalmente a falar sobre o facto de os valores no gráfico não corresponderem aos valores no testador
ddd06:
O VALOR DO INDICADOR NO GRÁFICO NÃO CORRESPONDE AO VALOR NO TESTADOR
Não deve coincidir)
Para EURUSD, será o preço de abertura, e o valor do indicador será o preço de fecho.
Para GBPUSD, o desfasamento temporal é quase garantido.
Imprime os valores do indicador e o indicador toma o preço de fecho.
Porque é garantida uma descoordenação no testador mas uma correspondência na tabela?
Swan:
Buf1 é o preço de fecho da última barra EURUSD na altura do primeiro tick+0,26, ou seja, preço de abertura+0,26.
Primeira fotografia - Inducator mostra em 2010.07.01 1:20 I2=1.49579
Segunda fotografia - Preço de fecho de GBPUSD 1,49579 à 1:48.
Os números não saem exactamente, por 000000000.1 menos ou mais do que exactamente 0.25, por exemplo 0.250000000000000001
Os números não saem exactamente, a 000000000.1 menos ou mais do que exactamente 0.25 tal como 0.250000000000000001
Primeiro, um pedido padrão - inserir o código correctamente.
Em segundo lugar, será útil ler o artigo Características Especiais de Trabalhar com Números de Tipo duplos em MQL4 e a secção Tipos Reais (duplos, flutuadores) na Documentação MQL5.
Primeira fotografia - Mostra de indutores em 2010.07.01 1:20 I2=1.49579
A segunda fotografia - Preço fechado GBPUSD 1,49579 à 1:48.
Verifiquei os valores do símbolo actual, é tudo a mesma coisa.
Vou modificar o indicador e ver o que vai acontecer.
Se eu quisesse usar o algoritmo, teria de olhar para as instâncias do símbolo.
ObrigadoSwan!!!
Uma pergunta à fraternidade de escrita, não um erro ou um insecto, mas uma pergunta que possa sugerir o quê...
Quero obter o nome do ponteiro dentro da aula, mas não funciona.
Em geral, a essência da questão é que eu quero que o nome da cadeiado objecto gráfico seja atribuído automaticamente.
Quero obter automaticamente um nome de corda para ele.
Quero instalar um objecto gráfico do método de classe e nomeá-lo automaticamente, dependendo do ponteiro.
Ainda não sei como o fazer, penso que o podemos fazer do zero.
Faça o seu pedido através de servicedesk.
SZY especificar a versão e a taxa de bits do terminal
E como é que eu recuperaria a versão de 32 bits, o trabalho está pronto)