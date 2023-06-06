Erros, bugs, perguntas - página 52
Durante os testes dos Consultores Especialistas:
Exp_TEMA.mq5, a partir do artigo: "Criação de um Consultor Especialista que negoceia com símbolos diferentes". A expressão Told[] Tnew[1]recebe os seguintes valores:
Dito[] A expressão não pôde ser avaliada
Tnew[1] Gama de matriz inválida.
E My_First_EA.mq5, do artigo: "A Step-by-Step Guide to Writing MQL5 Expert Advisors for Beginners", a expressão
New_Time[1] obtém o valor:Intervalo inválido da matriz
O que é que os valores Expressão não puderam ser avaliados, intervalo de matriz inválido, e como é que afectam os resultados da EA?
Dito - matriz vazia sem tamanho
Tnew[1] - fora do array, o array é descrito como Tnew[1], pelo que os seus elementos só podem ser acedidos como Tnew[0], porque o índice começa em zero.
Por favor, digam-me como abrir apenas um comércio por condição. Com o meu código, o terminal abre vários negócios nesta condição, mas eu só preciso de um.
O resultado é a seguinte imagem:
Como posso verificar se foi ou não feito um acordo com esta condição? Tentei desta forma, mas não funciona:
E porquê organizar a pesquisa no laço se existe algo tão maravilhoso como PositionSelect?
Apenas verificamos a existência de posição no símbolo interessante e se for verdade, vamos beber conhaque e fumar charutos... :)
PS
Tal como entendo PositionGetString semPositionSelect não deve funcionar. Não precisamos de conhecer os símbolos de todas as poses abertas, certo?
Este código tem em conta a presença de uma posição aberta:
Mas continua a abrir posições quando a condição Buy_Signal é cumprida. O que eu quero é que antes de Sell_Signal ocorrer uma posição na Buy_Signal não volte a abrir. Estou a tentar implementá-lo desta forma:Não vai.
Porquê este código? Dificilmente se parece com o que eu quis dizer (duvido que tudo esteja correcto aí).
E eu quis dizer algo do género:
No mínimo, poderia ser feito num bloco
Este e acima código não abre uma posição até ser fechado, mas abre novamente após o fecho na barra seguinte, se a condição for cumprida. Implementei-o desta forma:
Obrigado! Tive todos os vossos desejos em conta e tudo está agora a funcionar. Coloquei o Consultor Especialista para publicação. Posso fazer mais algumas alterações no código. Não há limite para a sedução))))