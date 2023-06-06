Erros, bugs, perguntas - página 44
Veja como inserir as imagens correctamente. Verificar - existe alguma informação sobre volumes reais nesta ferramenta. Não creio que haja. A questão é essa.
É provavelmente sobre o desafio.
Pretende obter um valor de margem para um símbolo que não se encontra na visão geral do mercado -> por isso não pode obter quaisquer propriedades para ele. Verifique você mesmo.
Tenho-o definitivamente na visão geral do mercado, verificado. Mas o mercado para este símbolo está fechado, pelo menos no seu servidor (pelo menos ao tentar consultá-lo manualmente, diz o terminal)...
Como entendo que pode experimentar o guião no servidor Alpari, parece que lhe permite negociar em #AA...
Pergunta aos criadores - Será que agora acumulamos Swaps (ou é iniciativa da Alpari não os acumular)?
Queria escrever um screenshot e depois chamá-lo como uma fotografia.
Mas as imagens de balalaika são guardadas como .gif e os ficheiros de imagem devem ser .bmp, daí a pergunta: porque não dar a possibilidade de chamar hiphae?
As capturas de ecrã também são guardadas como BMP, pelo menos através de cookies (pode tentar fazer o mesmo truque em MQL).
Pergunta noutra - Porque é que os criadores decidiram trabalhar com BMP (que frequentemente têm problemas com as cores) quando carregam gráficos, e não, digamos, PNG?
No testador, são certamente acumulados, eu verifiquei
A que servidor de acesso está actualmente ligado?
Problemas novamente.
Reparei que não há dados a entrar, aqui está o registo
CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 Sem dados sobre o símbolo AUDUSD
FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 Sem dados sobre o símbolo EURAUD
OQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:56 Sem dados sobre o símbolo EURCHF
LH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 Sem dados para o símbolo EURCHF
CQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:58 Sem dados para o símbolo EURJPY
HH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 Sem dados sobre o símbolo EURJPY
JQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 Sem dados sobre o símbolo GBPJPY
PH 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:50:07 Sem dados sobre o símbolo GBPCHF
Imediatamente foram ver os pontos de acesso. Estava ligado a
Ponto 1 - estava cinzento, ou seja, parado e sem dados a entrar no terminal.
Comutado para.
Ponto 2 - manualmente, as aspas foram carregadas imediatamente.
Se as sondagens terminais de 30 em 30 minutos, acontece que há a possibilidade de pendurar durante 30 minutos e não receber citações, enquanto elas vêm...
Por favor, exclua tal situação, o terminal não deve reagir a tal situação uma vez a cada 30 minutos ... ou permitir-nos que voltemos a digitalizar a rede, para que possamos fazê-lo de alguma forma programática, sem dados durante mais de 30 segundos, eu corro "voltar a digitalizar a rede" ...
A questão é que estou actualmente a testar a amostra MACD na demonstração de Alpari. Os testes têm vindo a decorrer desde 08/07/2010 em 16 pares de moedas. Já fechei 20 negócios e as trocas não são consideradas. Por isso, pergunto-me qual será a razão...
Acabei de executar a versão de 64 bits da construção do terminal MQ 292 e os swaps são calculados.
Portanto, quando o testo, também conta, mas não na demonstração, o que é engraçado (e não consigo perceber porquê). Penso que o testador deveria obter permutas a partir de definições de símbolos).
Então, logicamente o servidor Alpari não conta os swaps, se bem entendi?