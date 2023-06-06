Erros, bugs, perguntas - página 145

Novo comentário
 
divenetz:

Creio que existe um erro na funçãoHistoryDealsTotal(), se for iniciada após HistorySelectByPosition() .

De vez em quando, o número de negócios é igual a 0, e isto enquanto houver uma posição aberta (variante multi-divisas).

Será que continua a repetir-se?
 
Se o WideCap estiver instalado no meu computador (mesmo sem regras para mt5), então o MT5 não se liga ao servidor e o testador dá algo sobre tomadas assíncronas.

Terei de apagar o MT5 e queria tanto usá-lo... :'(

Estava a brincar, WideCap para o lixo :)

Ganhar 7 x32
MT5 último
WideCap por último

[Excluído]  

O maior pedido... Do mt4...

Para todas as pequenas coisas que interessam, por favor crie um fio separado (Thread - para o tornar mais claro...;)...

Cansado de carregar o terminal e... parado - aborrecido...;)

Linha branca - em vez de um menu...

Oito gráficos com bots...

Adicionado um novo símbolo - é isso... todo o dia - sem sinal de entrada - sem sinal de saída... (((((

s...

PageFile - feito já estático... o suficiente - não ajudou... (((((((

 
EQU:

O maior pedido... Do mt4...

Para todas as pequenas coisas importantes, por favor crie um fio separado (Thread - para tornar mais claro...;)...

Cansado de carregar o terminal e... parado - aborrecido...;)

Linha branca - em vez de um menu...

Oito gráficos com bots...

Adicionado um novo símbolo - é isso... todo o dia - sem sinal de entrada - sem sinal de saída... (((((

s...

PageFile - feito já estático... o suficiente - não ajudou... (((((((

Quanto mais fios, mais pontos de sincronização, o que leva a um enorme número de erros difíceis de encontrar e imprevisíveis no programa.
O meu terminal não está pendurado, o seu problema é provavelmente diferente.
[Excluído]  
mrProF:
Quanto mais fios, mais pontos de sincronização, o que leva a um enorme número de erros difíceis de encontrar e imprevisíveis no programa.
O meu terminal não está pendurado, o seu problema está provavelmente noutro lugar.
Sim... Concordo... Código devidamente escrito não precisa de muitos fios... Mais uma razão... NORMALMENTE_ESCRITO(!)...;)
[Excluído]  

A nova construção - 338 - descarregada rapidamente... simpático... ))))

agora, vou ter de o torturar para ser enforcado!;)

woof...

wow... também descarregou de imediato)))))))))))

zzzs

bem, bem, bem... Sem manchas brancas. E está a carregar os dados.

[Excluído]  

Ah, bem feito! E quão bem e rapidamente descarregado!!!

A todos - um brinde aos criadores! E talvez eu faça um bot para o Champ amanhã também...))))

 

Uma coisa como esta ocorre de tempos a tempos.

Captura de ecrã antes dos testes:

("Iniciar" e minimizar o terminal)

Imagem do ecrã a seguir:

Barras de ferramentas, etc., não estão instaladas

[Excluído]  
mrProF:
Quanto mais fios, mais pontos de sincronização, o que leva a um enorme número de erros difíceis de encontrar e imprevisíveis no programa.
O meu terminal não está pendurado, o seu problema é provavelmente diferente.
Depende de como estes fios partilham recursos e do que fazem. É claro que deve haver sincronização. Mas de um modo geral, é de importância secundária.
 

construir 338

Descrição:
O erro fez com que o programa parasse de comunicar com o Windows.

A assinatura do problema:
Nome do evento problemático: AppHangB1
Nome da aplicação: terminal64.exe
Versão da aplicação: 5.0.0.338
Carimbo de tempo de aplicação: 0060dc00
Evento de congelamento: 678b
Tipo de enforcamento: 1
Versão OS: 6.1.7600.2.0.0.0.256.1
Código linguístico: 1049
Assinatura suplementar de pendurar 1: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Assinatura suplementar de enforcamento 2: 8160
Assinatura suplementar de pendurar 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Assinatura suplementar de enforcamento 4: 678b
Assinatura suplementar de pendurar 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Assinatura suplementar de enforcamento 6: 8160
Assinatura suplementar de pendurar 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1

Leia a declaração de privacidade online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&amp;clcid=0x0419

Se a declaração de privacidade em linha não estiver disponível, consulte por favor a versão local:


Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
Заявление о конфиденциальности Windows 7 - Microsoft Windows
  • go.microsoft.com
Обратите внимание, что сведения, содержащиеся на этой странице, являются дополнением к заявлению о конфиденциальности Windows 7. Чтобы получить общее представление о принципах сбора и использования данных, относящихся к определенному компоненту или службе, прочитайте заявление о конфиденциальности Windows 7, а также все применимые дополнения...
1...138139140141142143144145146147148149150151152...3184
Novo comentário