Erros, bugs, perguntas - página 145
Creio que existe um erro na funçãoHistoryDealsTotal(), se for iniciada após HistorySelectByPosition() .
De vez em quando, o número de negócios é igual a 0, e isto enquanto houver uma posição aberta (variante multi-divisas).
Terei de apagar o MT5 e queria tanto usá-lo... :'(
Estava a brincar, WideCap para o lixo :)
Ganhar 7 x32
MT5 último
WideCap por último
O maior pedido... Do mt4...
Para todas as pequenas coisas que interessam, por favor crie um fio separado (Thread - para o tornar mais claro...;)...
Cansado de carregar o terminal e... parado - aborrecido...;)
Linha branca - em vez de um menu...
Oito gráficos com bots...
Adicionado um novo símbolo - é isso... todo o dia - sem sinal de entrada - sem sinal de saída... (((((
s...
PageFile - feito já estático... o suficiente - não ajudou... (((((((
O meu terminal não está pendurado, o seu problema é provavelmente diferente.
Quanto mais fios, mais pontos de sincronização, o que leva a um enorme número de erros difíceis de encontrar e imprevisíveis no programa.
A nova construção - 338 - descarregada rapidamente... simpático... ))))
agora, vou ter de o torturar para ser enforcado!;)
woof...
wow... também descarregou de imediato)))))))))))
zzzs
bem, bem, bem... Sem manchas brancas. E está a carregar os dados.
Ah, bem feito! E quão bem e rapidamente descarregado!!!
A todos - um brinde aos criadores! E talvez eu faça um bot para o Champ amanhã também...))))
Uma coisa como esta ocorre de tempos a tempos.
Captura de ecrã antes dos testes:
("Iniciar" e minimizar o terminal)
Imagem do ecrã a seguir:
Barras de ferramentas, etc., não estão instaladas
construir 338
Descrição:
O erro fez com que o programa parasse de comunicar com o Windows.
A assinatura do problema:
Nome do evento problemático: AppHangB1
Nome da aplicação: terminal64.exe
Versão da aplicação: 5.0.0.338
Carimbo de tempo de aplicação: 0060dc00
Evento de congelamento: 678b
Tipo de enforcamento: 1
Versão OS: 6.1.7600.2.0.0.0.256.1
Código linguístico: 1049
Assinatura suplementar de pendurar 1: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Assinatura suplementar de enforcamento 2: 8160
Assinatura suplementar de pendurar 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Assinatura suplementar de enforcamento 4: 678b
Assinatura suplementar de pendurar 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Assinatura suplementar de enforcamento 6: 8160
Assinatura suplementar de pendurar 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Leia a declaração de privacidade online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Se a declaração de privacidade em linha não estiver disponível, consulte por favor a versão local: