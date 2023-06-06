Erros, bugs, perguntas - página 110
Tarde.
Ao compilar o MACD Sample.mq5 Expert Advisor a partir da pasta Examples, ele gera o seguinte erro
POSITION_TYPE_BUY' - não pode converter enum MACD Sample.mq5 319 50
и
POSITION_TYPE_SELL' - não pode converter enum MACD Sample.mq5 352 50
O terminal foi actualizado. Por favor, informe qual é o problema?
Obrigado.
Para códigos de erro, existe ErrorDescription.mqh
Exactamente o que eu preciso, obrigado.
Pergunto-me porque não vem logo com mt... porque não há nada mais do que bolas a voar em órbitas e outros exemplos inúteis...
recebido no testador... O perito abre uma ordem pendente... e depois abre o próximo... e pode abri-lo mesmo sem dinheiro... e depois apaga-o um segundo mais tarde? adicionar pelo menos um segundo à exibição do negócio ou fazer uma visualização...
316 build está esgotado mas a OrderCalcMargin ainda devolve zero para os instrumentos #AAquando é que este problema será resolvido
Estou a tentar descobrir... Estou a tentar escrever o máximo de código possível... Não existe uma forma mais fácil de obter o primeiro do mês em curso?
Estou a tentar descobrir... Estou a tentar escrever o máximo de código possível... Não existe uma forma mais fácil de obter o primeiro dia do mês actual?
Depende do que quer obter no primeiro dia do mês, pode tentar isto
Mais uma vez apelo a mentes inquiridoras!
O código está anexado.
Se eu entendo programação, deveria ser L1 = L2 = L3 = M1, mas não entendo! Não entende?
O meu é assim
tudo igualou.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !
Obrigado. Contactarei então os programadores.