Erros, bugs, perguntas - página 110

Novo comentário
[Excluído]  

Tarde.

Ao compilar o MACD Sample.mq5 Expert Advisor a partir da pasta Examples, ele gera o seguinte erro

POSITION_TYPE_BUY' - não pode converter enum MACD Sample.mq5 319 50

и

POSITION_TYPE_SELL' - não pode converter enum MACD Sample.mq5 352 50

O terminal foi actualizado. Por favor, informe qual é o problema?

Obrigado.

 
Valmars:
Para códigos de erro, existe ErrorDescription.mqh

Exactamente o que eu preciso, obrigado.

Pergunto-me porque não vem logo com mt... porque não há nada mais do que bolas a voar em órbitas e outros exemplos inúteis...

 
Alex5757000:

Tarde.

Ao compilar o MACD Sample.mq5 Expert Advisor a partir da pasta Examples, ele gera o seguinte erro

POSITION_TYPE_BUY' - não pode converter enum MACD Sample.mq5 319 50

и

POSITION_TYPE_SELL' - não pode converter enum MACD Sample.mq5 352 50

O terminal foi actualizado. Por favor, informe qual é o problema?

Obrigado.

Os programadores corrigiram a biblioteca padrão, algumas funções foram alteradas, enquanto que o código de amostra MACD permanece o mesmo. Aqui está a versão corrigida da Amostra MACD.
 

mandados e transacções


recebido no testador... O perito abre uma ordem pendente... e depois abre o próximo... e pode abri-lo mesmo sem dinheiro... e depois apaga-o um segundo mais tarde? adicionar pelo menos um segundo à exibição do negócio ou fazer uma visualização...

 

316 build está esgotado mas a OrderCalcMargin ainda devolve zero para os instrumentos #AA

PH      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
KQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AA
MG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GF      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
KR      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 10.34
FK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 10.31
NL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RL      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
HQ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AIG
MK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
ON      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 35.15
HG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 35.12
NP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HI      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RP      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
FE      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Инструмент - #AXP
MO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта депозита = USD
OG      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Базовая валюта = USD
NO      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Валюта маржи = USD
RK      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Депозит = 5930.1
GN      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Свободная маржа = 5930.1
EJ      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана ask = 40.91
GS      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Цана bid = 40.88
ND      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для покупки 1 лота = 0
HM      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        Маржа для продажи 1 лота = 0
RD      0       OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18:00:47        ************************************************
quando é que este problema será resolvido
 

Estou a tentar descobrir... Estou a tentar escrever o máximo de código possível... Não existe uma forma mais fácil de obter o primeiro do mês em curso?

Alert(" первоечисло=",ПервоеЧислоМесяца());


datetime ПервоеЧислоМесяца()
   {
   MqlDateTime Первоечисло;
   TimeCurrent(Первоечисло);
   Первоечисло.day=1;
   Первоечисло.hour=0;
   Первоечисло.min=0;
   Первоечисло.sec=0;
   return(StructToTime(Первоечисло));
   }
 
Dmitriy2:

Estou a tentar descobrir... Estou a tentar escrever o máximo de código possível... Não existe uma forma mais fácil de obter o primeiro dia do mês actual?

Depende do que quer obter no primeiro dia do mês, pode tentar isto

MqlDateTime str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime ПервоеЧислоМесяца()
  {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),str);
   return(StringToTime((string)str.year+"."+(string)str.mon+"."+"01"+" "+"00:00"));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Mais uma vez apelo a mentes inquiridoras!

O código está anexado.

long A = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);  // 661701
long B = A;
long C = 661701;

Print(" A=",A,"  B=",B,"  C=",C);

long X =10000;
long Y =10000000000;
long Z =1000000;

long L1 = A*X;
long L2 = B*X;
long L3 = C*X;

long M1 = A*Y/Z;

Print(" L1=",L1,"   L2=",L2,"   L3=",L3,"   M1=",M1);

Se eu entendo programação, deveria ser L1 = L2 = L3 = M1, mas não entendo! Não entende?

O meu é assim

2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       L1=2322042704   L2=2322042704   L3=6617010000   M1=4294965997
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)       A=661701  B=661701  C=661701
2010.08.28 21:37:35     Servis (EURUSD,H1)      --- OnInit() --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!
Arquivos anexados:
servis.mq5  2 kb
 

tudo igualou.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

 
sergeev:

Tudo igualado.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !

Obrigado. Contactarei então os programadores.

1...103104105106107108109110111112113114115116117...3184
Novo comentário