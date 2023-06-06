Erros, bugs, perguntas - página 117
É mais conveniente escrever uma função que converte um número para um ponto final.
Nem todas as int são convertidas em enumeração, compilar-se-ão, talvez sem erros, mas em tempo de execução irão colidir. Tudo isto é inútil. Este exemplo foi citado para provar um insecto, mas não existe tal insecto!
É evidente que nem todas as int, mas ninguém proíbe o tratamento correcto desta situação numa função.
Bem, depende de quem vai escrever a funcionalidade e como. Naturalmente, é importante a forma como será utilizado posteriormente.
Para trabalhar com períodos, serão necessárias, digamos, 4 funções: SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() e PeriodToInt().
Penso que estas 4 funções são suficientes para converter int em período e vice-versa...
Não deve haver erros ao converter um período em algo que tenha valor int, uma vez que os períodos são conhecidos antecipadamente, mas se houver um problema ao converter um int em período, devolveremos PERÍODO_CURSO.
PS
> Se o parâmetro for int, tem de o lançar para o tipo correcto.
Era exactamente isso que eu queria dizer aqui....
Quando se começa a escrever uma palavra reservada e esta aparece no menu de contexto, ao seleccioná-la (prima inter), é acrescentada ao que já foi escrito. Por exemplo str - escolha, obter str strstring. Se você escreveu strin - escolha, então, respectivamente strinstring
Porque tenho de carregar em Enter? Carrego na barra de espaço e está tudo bem.
É estranho, estou bem.
antes de pressionar [enter] e depois
Compreendo correctamente que o deinit(); procedimento nos indicadores ainda não é iniciado quando o prazo é alterado e o gráfico é fechado?
mas a ajuda diz que
Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика,
é quando se inicia uma linha...
Tente fazer isso no meio do código.
ou seja, se fizer as linhas primeiro...
Tente fazer isto no meio do código (linha)
Sim, estou a ver, existe tal coisa se se acrescentar à palavra terminada um novo começo, e depois escorrega tal falha.
Mas se acrescentar no final, é normal. Provavelmente um insecto, bater na secretária de serviço.
Bons tempos para todos.
Quem sabe calcular correctamente a hora GMT com base na hora local e do servidor (deve incluir a hora de Verão/hora de Inverno e o fuso horário)?
Vi um exemplo de cálculo do horário de verão algures no fórum MQL4, mas não consigo encontrar... :(