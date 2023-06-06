Erros, bugs, perguntas - página 114
O Service-desk não funciona.
Depois de premir o botão "Save", a barra de estado mostra "Waiting for reply from login.mql5.com" durante cerca de 20 segundos e depois aparece um "An error has occurred" cor-de-laranja.
Tentei o re-logging e o Ctrl+F5, não ajuda. FireFox 3.6.8
Mas eu tenho Ópera 10.61. A minha pesquisa (aqui na MQL5, em cima à direita) mostra sempre uma resposta - primeiro 'Esperar'. Os resultados da pesquisa estão a ser descarregados", e depois "Ocorreu um erro. Por favor, tente novamente mais tarde. Não importa o que eu procuro, onde e quando.
Toda a história está carregada no testador, ou um pequeno período como em MT4?
Por favor informe os novatos da MQL5 onde se encontra o registo do Expert Advisor?
A simples função Alerta produz o resultado no ecrã, enquanto Imprimir com os mesmos argumentos parece funcionar, mas não consigo ver o resultado.
Em MQL4 Print output foi localizado em C:\Program Files (x86)\MetaTrader\logs, e eu não o conheço em MQL5.
A pesquisa através do tutorial, fórum e artigos não ajudou.
Consultar /MQL5/Logs.
Para descobrir o caminho da pasta de dados, utilize o comando File - Open Data Folder.
Procurei em todas as pastas relacionadas com o MT5 e o resultado é negativo.
Existe o ficheiro 20100831.log na pasta C:\Program Files\MetaTrader 5/logs, mas existe apenas um registo de carga e descarga do Expert Advisor:
DK 0 Peritos 15:05:37 perito Proba1 (EURUSD,M1) carregado com sucesso
CN 0 Peritos 15:09:47 Perito Proba1 (EURUSD,M1) removido
E não há resultado do comando Imprimir, enquanto o Alerta exibe tudo claramente, e o próprio Expert Advisor é primitivo:
nulo OnTick()
{
MqlTick LastTick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000)));
Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000)));
}
senão Alerta("SymbolInfoTick falhou, erro ", GetLastError());
}
Dê uma olhada em /MQL5/Logs.
Renat:
Посмотрите /MQL5/ Logs.
Renat, procurei em todas as pastas relacionadas com o MT5.
Na pasta C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs existe um ficheiro de nome semelhante 2010831.log, mas está vazio (comprimento é 0).
Renat escreveu claramente como abrir o ficheiro de registo. Clique no separador dos peritos, depois clique com o botão direito do rato sobre o registo e seleccione abrir na lista pendente
ou como se segue
Este ficheiro pode ser temporariamente vazio, porque o Terminal mantém os registos na memória e reinicia-os no disco.
Para repor os registos em disco à força, usar o comando "Abrir" na janela de registo necessária.