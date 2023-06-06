Erros, bugs, perguntas - página 113

SHOOTER777:

Significa que também tem um insecto, mas não tanto como eu.

Talvez devesse procurá-lo na ligação do software ao sistema.

Que tipo de sistema tem?

Tenho uma licença Core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB, 4GB ddr 2 RAM, construir. 316

Mais ou menos o mesmo que o seu, mt5 construído. 316


 
Dmitriy2:

digamos que o ciclo começa do zero... embora onde está escrito que os números do negócio começam de zero? A julgar pelo facto de agora recebermos 10611 (antes era 611, em vez de cerca de 2000), ou seja, mais o tamanho do depósito original, não tenho a certeza ... mesmo que seja zero mesmo um ainda não entendo de onde vem 10.000

Depurador, estou a ver, F11.

Aplicou o DEAL_TYPE propriedade do comércio, e deve ter DEAL_ENTRY.

if(HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_STATE)
Kos:
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
Renat:
0 significa sem restrições.
Porque não DBL_MAX?
 
Valmars:

Aplicou a propriedade DEAL_TYPE da transacção, em vez de DEAL_ENTRY.

Certo, merda... obrigado!

Sim... não é bom pensar que, se não funcionar, deve ser uma falha do programador... :)

O loop começa do zero...

O que há de errado com o depurador? As variáveis "bilhete" e "período de lucro" deveriam ter aí mostrado valores, porque não o fazem?

 
sergey1294:

Mais ou menos o mesmo que o seu, o MT5 constrói. 316


Escrevi ao Service Desk sobre os nossos problemas, eles responderam que tinham resolvido - "O erro em matemática com muito menos de x64 foi corrigido", agora tenho de esperar uma semana pela nova construção. - Vou esperar uma semana pela nova construção. vou fazer uma outra parte do código.
 

O que significa isto? Compile a função OnDeinit definida com parâmetros errados

Eis o meu deinit:

void OnDeinit() {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}


maryan.dirtyn:

O que significa isto? Compile afunção OnDeinit definida com parâmetros errados

Eis o meu deinit:


O parâmetro const int int parece estar ausente
 
Interesting:
Parece haver um parâmetro em falta - const int razão

como este :

void OnDeinit(const int reason) {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}

Mesmo erro ao compilar a função OnDeinit definida com parâmetros errados

Será que ninguém usa o deinit?

 
maryan.dirtyn:

como este :

Mesmo erro ao compilar afunção OnDeinit definida com parâmetros errados

Será que ninguém usa deinit?

Acabei de verificar, não há erros, o meu MT5 x64 constrói 316, deve ter feito asneira noutro lugar, provavelmente com parênteses ou esqueceu-se de colocar um ";" algures.
 

O Service-desk não funciona.

Depois de premir o botão "Save", a barra de estado mostra "Waiting for reply from login.mql5.com" durante cerca de 20 segundos e depois um "An error has occurred" cor-de-laranja.

Tentei re-login e Ctrl+F5, mas isso não ajuda. FireFox 3.6.8


O problema em si:

Описание проблемы

Cabeçalhos incorrectos no relatório do histórico da conta guardado pelo terminal:


Resultado

- Maiores perdas comerciais (% do total):

- Perda média de negócios (% de todos ):


Resultado esperado

- Maiores perdas comerciais:

- Perda média de negócios:

