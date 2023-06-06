Erros, bugs, perguntas - página 113
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Significa que também tem um insecto, mas não tanto como eu.
Talvez devesse procurá-lo na ligação do software ao sistema.
Que tipo de sistema tem?
Tenho uma licença Core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB, 4GB ddr 2 RAM, construir. 316
Mais ou menos o mesmo que o seu, mt5 construído. 316
digamos que o ciclo começa do zero... embora onde está escrito que os números do negócio começam de zero? A julgar pelo facto de agora recebermos 10611 (antes era 611, em vez de cerca de 2000), ou seja, mais o tamanho do depósito original, não tenho a certeza ... mesmo que seja zero mesmo um ainda não entendo de onde vem 10.000
Depurador, estou a ver, F11.
Aplicou o DEAL_TYPE propriedade do comércio, e deve ter DEAL_ENTRY.
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
0 significa sem restrições.
Aplicou a propriedade DEAL_TYPE da transacção, em vez de DEAL_ENTRY.
Certo, merda... obrigado!
Sim... não é bom pensar que, se não funcionar, deve ser uma falha do programador... :)
O loop começa do zero...
O que há de errado com o depurador? As variáveis "bilhete" e "período de lucro" deveriam ter aí mostrado valores, porque não o fazem?
Mais ou menos o mesmo que o seu, o MT5 constrói. 316
O que significa isto? Compile a função OnDeinit definida com parâmetros errados
Eis o meu deinit:
O que significa isto? Compile afunção OnDeinit definida com parâmetros errados
Eis o meu deinit:
Parece haver um parâmetro em falta - const int razão
como este :
Mesmo erro ao compilar a função OnDeinit definida com parâmetros errados
Será que ninguém usa o deinit?
como este :
Mesmo erro ao compilar afunção OnDeinit definida com parâmetros errados
Será que ninguém usa deinit?
O Service-desk não funciona.
Depois de premir o botão "Save", a barra de estado mostra "Waiting for reply from login.mql5.com" durante cerca de 20 segundos e depois um "An error has occurred" cor-de-laranja.
Tentei re-login e Ctrl+F5, mas isso não ajuda. FireFox 3.6.8
O problema em si:
Описание проблемы
Cabeçalhos incorrectos no relatório do histórico da conta guardado pelo terminal:
Resultado
- Maiores perdas comerciais (% do total):
- Perda média de negócios (% de todos ):
Resultado esperado
- Maiores perdas comerciais:
- Perda média de negócios: