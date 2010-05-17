Testador de estratégia - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Verifiquei o testador no segundo robô, o testador mostrou uma morte bem sucedida no dia 20 deste mês.... Parece que o fim dos testes não está resolvido... Ou serei apenas eu?
Como é que a optimização funciona?
Em "Parâmetros de entrada", assinalo os parâmetros a serem optimizados (valor inicial, valor final e passo são definidos). O teste funciona apenas uma vez nos valores iniciais e apenas um núcleo é carregado.
O que significa "Seleccionar" no Testador em configurações de agentes? É evidente que o núcleo seleccionado é carregado primeiro, que mais?
Aqui está uma repreensão de vírus, vou lançar um link daqui para o serviço dex e lá você não pode adicionar imagens =(((
Recomendo que desista deste "antivírus" AVG.
Estes bastardos tomaram o caminho fácil e chamaram a Themida um sistema de protecção contra vírus para obter mais pontos nas classificações de definição de vírus. Eles sabem muito bem que os seus "antivírus" geram 100% de falsos positivos para Themida e prejudicam a reputação dos programadores de software. Não vale a pena falar com eles e não vamos desactivar os seus mecanismos de defesa.
Poderia ser um pouco mais específico: como seleccionar, por exemplo, EurUsd e GbpUsd para a mesma corrida. Não há caixas de verificação, nada. Apenas um instrumento é seleccionado.
Nas definições do testador, o gráfico de base é seleccionado, mas se o Expert Advisor utilizar outros símbolos ou prazos, estes são automaticamente descarregados e modelados.
O motor multimoedas funciona de forma transparente - a pedido do Expert Advisor (através de pedidos de indicadores, funções CopyXXX) os dados são fornecidos e modelados automaticamente.
Oh, então eu próprio tenho de programar a utilização de vários pares de moedas no Expert Advisor. Mas também foi possível na MQL4. Muito provavelmente ainda não compreendo alguma coisa. Vamos lidar gradualmente com os vossos exemplos. Vou precisar de um exemplo simples de testes com várias moedas.
Como é que a optimização funciona?
Em "Parâmetros de entrada", assinalo os parâmetros a serem optimizados (valor inicial, valor final e passo são definidos). O testador funciona apenas uma vez nos valores iniciais e apenas um núcleo é carregado.
Não se esqueça de activar o modo de optimização:
O que significa "Seleccionar" no Testador nas definições do agente? Que carrega primeiro o núcleo seleccionado é claro, que mais?
Pode seleccionar qualquer agente (local ou remoto) para execuções individuais. Por exemplo, pode efectuar testes únicos com um agente remoto mais rápido e mais potente.
No modo de optimização, o sistema utilizará todos os agentes disponíveis, incluindo os agentes remotos.
Oh, então eu próprio tenho de programar a utilização de vários pares de moedas no Expert Advisor. Mas também foi possível na MQL4. Muito provavelmente ainda não compreendi nada. Vamos lidar gradualmente com os vossos exemplos. Será necessário um exemplo simples de testes com várias moedas.
Em MT4 também pode utilizar o acesso a outros símbolos com a última barra modelada aproximadamente. No MetaTrader 5 outros símbolos são modelados de forma muito precisa.
Ao contrário do MT4, no MT5 pode negociar com quaisquer símbolos disponíveis - isto está agora disponível uma vez que estes símbolos são agora modelados em detalhe.
Tente fazer negócios com vários símbolos a partir dos Conselheiros Especialistas.
Recomendo que desista deste "antivírus" do AVG.
Eu participo. Substituiu este antivírus há muito tempo. Para além disso, é retardado.
DLL teve de ser deslocada de
в
caso contrário, não começará.
Em MT4 também se poderia usar o acesso a outros símbolos com a última barra modelada aproximadamente. No MetaTrader 5, outros símbolos são modelados de forma muito precisa.
Ao contrário do MT4, no MT5 pode fazer negócios em qualquer símbolo disponível - isto está agora disponível porque estes símbolos são agora modelados em detalhe.
Tente fazer negócios com vários símbolos a partir dos Conselheiros Especialistas.