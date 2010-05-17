Testador de estratégia - página 7

m.g:
O MT4 não pode contar lucros/perdas em múltiplas ordens abertas de diferentes instrumentos simultaneamente. Pode o MT5 fazê-lo?
O MetaTrader 5 pode, evidentemente, calcular o balanço da carteira da forma mais precisa/potencial possível.
 

Se o MT5 pode gerar sinais postikino, isso é acrobacia aérea!

 
Rinng:

Se o MT5 pode gerar sinais postikino, isso é acrobacia aérea!

MetaTrader 4 barras simuladas posticamente também, mas apenas sobre um símbolo actual.
 
Renat:
MetaTrader 4 também modelou as barras postilmente, mas apenas sobre um símbolo actual.
Compreendi que o MT4 estava a modelar minimamente o sinal da barra M1.
 

Há pouco viu a cauda com o período de Farvard. Existe alguma forma de automatizar a análise de Farvard (refiro-me à análise de Lucas e Lebo)?

 
Rinng:
Compreendi que o MT4 estava a modelar minimamente o sinal da barra M1.

MetaTrader 4 modelou com precisão a barra zero do seu símbolo com base nas barras M1: Strategy Tester: Modos de modelação ao testar estratégias comerciais.

Mas o MetaTrader 5 é capaz de simular muito mais precisamente o desenvolvimento de barras (incluindo outros símbolos) aplicando barras M1 detalhadas (o histórico do gráfico é todo em forma de M1) e considerando o spread economizado dentro de cada barra M1. Nos próximos dias, a história de propagação em barras M1 nos últimos 10 anos será ajustada, o que dará resultados mais exactos nos testes.

Além disso, no MetaTrader 5 incluímos modos de teste de stress para Expert Advisors. Será possível permitir o modo agressivo de simulação de derrapagem, de requisições e de execuções parciais, o que permitirá escrever Expert Advisors mais estáveis e protegidos.


Por agora o modo habitual está de pé, mas em breve acrescentaremos novos modos.

Erm955:

Há pouco viu a cauda com o período de Farvard. Existe alguma forma de automatizar a análise de Farvard (refiro-me à análise de Lucas e Lebo)?

Sim. Isto foi-nos pedido durante muito tempo.
 

1. O testador fica pendurado em modo de teste (após o fim do processo de teste -- em cinzento, embora todos os dados de saída sejam recebidos)

2. Os testes em todas as configurações são realizados apenas para o período de 01/10/2010 a 23/04/2010. A história anterior não é executada.

Programa via Serverdesk.

 
Erm955:

1. O testador fica pendurado em modo de teste (após o fim do processo de teste -- em cinzento, embora todos os dados de saída sejam recebidos)

2. Os testes em todas as configurações são realizados apenas para o período de 01/10/2010 a 23/04/2010. A história anterior não é executada.

Programa via Serverdesk.

Verificar o histórico profundo, em configurações definidas Barras máximas no histórico = Ilimitadas e reiniciar.

Para testar: varrer o gráfico diário do EURUSD até 1993 e depois executar o teste no EURUSD, especificando todo o histórico disponível.

 

Tudo passou de 2001.01.01 a 2010. Fixou também o desligamento (é meu). Spas!

