Uff, após duas actualizações da construção, o testador está a trabalhar. Mas há uma questão. No final dos testes, uma posição é deixada em aberto e depois fecha com uma perda. Existe alguma forma de o resolver? Não corresponde à realidade. Por exemplo, está assim no Testador de Estratégia:

Na conta real, é o que parece:

Por exemplo, no testador, não considerar os ofícios que são fechados pelo testador no final do teste por compulsão.

 
CoreWinTT:

o meu antivírus está a lutar =((

Não vou desligá-lo, vou esperar que eles o consertem.

Como e o que está a quebrar?

Por favor, dê detalhes. A melhor maneira é utilizar a funcionalidade "Service Desk" do seu sítio web - adicionará a sua tarefa directamente à lista de tarefas para programadores.

 
Rinng  2010.04.24 01:45
2010.04.24 01:45:32

Sim, feche apenas os negócios positivos e descarte os negativos acumulados até ao fim do teste, se a margem for suficiente, é claro, até ao fim do teste ! Será fácil fazer grails !
 
Valmars:


2010.04.24 01:45:32

Hmm, eu dei propositadamente o mesmo resultado numa conta real. Não existem negócios perdidos que conduzam a uma chamada de margem! E o provador mostrou o resultado errado na última troca!
Rinng:
E em que medida as entradas e saídas do testador coincidem com o trabalho da EA online (provavelmente numa conta de demonstração, as reais ainda não foram abertas)?
 

O robô em linha fechou com uma perda nos dias 7 e 8 e esse foi o padrão:

E o testador mostrou uma chamada de margem no dia 7.

O robô online sobreviveu com sucesso até ao dia 23 deste mês.

 

Ainda não há descrição do Testador?

Não vi nenhum multi-instrumento. Apenas com um instrumento até agora?

 
Trabalhos de teste de múltiplas moedas - pode usar
 

Aqui está um vírus, vou enviar-lhe um link para o serviço dex a partir daqui, não pode adicionar imagens lá =((

 

Poderia ser um pouco mais específico: como seleccionar, por exemplo, EurUsd e GbpUsd para a mesma corrida. Não há caixas de verificação, nada. Apenas um instrumento é seleccionado.

