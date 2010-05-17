Testador de estratégia - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Uff, após duas actualizações da construção, o testador está a trabalhar. Mas há uma questão. No final dos testes, uma posição é deixada em aberto e depois fecha com uma perda. Existe alguma forma de o resolver? Não corresponde à realidade. Por exemplo, está assim no Testador de Estratégia:
Na conta real, é o que parece:
Por exemplo, no testador, não considerar os ofícios que são fechados pelo testador no final do teste por compulsão.
o meu antivírus está a lutar =((
Não vou desligá-lo, vou esperar que eles o consertem.
Como e o que está a quebrar?
Por favor, dê detalhes. A melhor maneira é utilizar a funcionalidade "Service Desk" do seu sítio web - adicionará a sua tarefa directamente à lista de tarefas para programadores.
... Mas há uma questão. No final dos testes, uma posição é deixada em aberto e depois fecha com uma perda. Existe alguma forma de o resolver? Não corresponde à realidade. No Testador de Estratégia, por exemplo, é assim:Bem, por exemplo, no testador não têm em conta as transacções que são fechadas pelo testador no final do teste por compulsão.
Sim, feche apenas os negócios positivos e descarte os negativos acumulados até ao fim do teste, se a margem for suficiente, é claro, até ao fim do teste ! Será fácil fazer grails !
179
Sim, feche apenas os positivos e descarte os negativos que se acumulam até ao final do teste, se houver margem suficiente, claro, até ao final do teste ! Será fácil fazer grails !
Hmm, eu dei propositadamente o mesmo resultado numa conta real. Não há perdas comerciais que conduzam a uma chamada de margem! E o provador mostrou o resultado errado na última troca!
O robô em linha fechou com uma perda nos dias 7 e 8 e esse foi o padrão:
E o testador mostrou uma chamada de margem no dia 7.
O robô online sobreviveu com sucesso até ao dia 23 deste mês.
Ainda não há descrição do Testador?
Não vi nenhum multi-instrumento. Apenas com um instrumento até agora?
Aqui está um vírus, vou enviar-lhe um link para o serviço dex a partir daqui, não pode adicionar imagens lá =((
Poderia ser um pouco mais específico: como seleccionar, por exemplo, EurUsd e GbpUsd para a mesma corrida. Não há caixas de verificação, nada. Apenas um instrumento é seleccionado.