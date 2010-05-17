Testador de estratégia

Testador de Estratégia no MetaTrader 5


Existe alguma esperança de que o tão esperado Testador de Estratégia apareça antes do Ano Novo?

 
Erm955 :

Claro que era mais fácil e mais simples escrever e depurar com o provador.

Os programadores escreveram, enquanto a funcionalidade está a ser depurada, o testador não

 
Penso que não haverá um testador até Janeiro, com certeza.
 
Renat :
Isso é lamentável :(

 
Portanto, não será antes de 1 de Abril, com certeza.
 
e depois talvez até MT6
 
sergeev :
e depois, eventualmente, MT6.


Tenho a sensação de que a próxima versão será chamada MT-64.

;)))

 
A propósito, agora que estamos a falar do testador e este ainda está em desenvolvimento, gostaria de saber se o bem conhecido bug do testador MT4, que permite que os EAs testados olhem para o futuro, será corrigido? Neste momento, o MT4 não pode obter correctamente o valor da Média Móvel com preço para zero barra porque é calculado com base no OHLC futuro completo, mesmo no primeiro tick quando apenas o aberto é conhecido.
 

As suas palavras não são verdadeiras. Aqui está um EA para verificar:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 CheckTypical.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
   double price=Open[0];
   Print("ma=",ma,"   price=",price);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Se a sua declaração fosse verdadeira, então o valor de ma e preço nos registos do MetaTrader 4 tester seria sempre diferente. De facto, eles são iguais.



 
Rosh :

A sua declaração é verdadeira. Tudo é óptimo.

 
Renat :
Janeiro! muito em breve.

não é um prazo, claro, não há muito tempo a esperar.

--

Pensei meio ano.

