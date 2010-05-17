Testador de estratégia
Existe alguma esperança de que o tão esperado Testador de Estratégia apareça antes do Ano Novo?
Claro que era mais fácil e mais simples escrever e depurar com o provador.
Os programadores escreveram, enquanto a funcionalidade está a ser depurada, o testador não
Penso que não haverá um testador até Janeiro, com certeza.
Isso é lamentável :(
e depois, eventualmente, MT6.
Tenho a sensação de que a próxima versão será chamada MT-64.
;)))
As suas palavras não são verdadeiras. Aqui está um EA para verificar:
//+------------------------------------------------------------------+
//| CheckTypical.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
double price=Open[0];
Print("ma=",ma," price=",price);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Se a sua declaração fosse verdadeira, então o valor de ma e preço nos registos do MetaTrader 4 tester seria sempre diferente. De facto, eles são iguais.
A sua declaração é verdadeira. Tudo é óptimo.
Penso que não haverá um testador até Janeiro, com certeza.
Janeiro! muito em breve.
não é um prazo, claro, não há muito tempo a esperar.
--
Pensei meio ano.
