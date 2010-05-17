Testador de estratégia - página 8

Muito obrigado pelo provador!

Há certamente algum trabalho a ser feito, mas globalmente fixe!

 

aconselhar antivírus, sem antivírus recusar-se a testar

De preferência livre, não gosto de ceder

Não comprarei um pago de qualquer forma porque também existem bons programas gratuitos

 
grande antivírus gratuito http://www.comodo.com/ Já o uso há um ano
 

o meu testador está a correr rápido e o gráfico mostra uma linha recta sem trocas

 
Existe um excelente antivírus gratuito da Microsoft: Microsoft Security Essentials (mas apenas instalado em cópias legais do Windows).

O McAfee VirusScan Enterprise 8.7 (não confundir com o McAfee VerusScan) também é muito bom. Este é um antivírus para utilizadores empresariais (não há necessidade de o decifrar). Está também instalado em servidores Windows. Em três anos de utilização, sem problemas.
 
Renat:

Lembre-se de activar o modo de optimização:



Pode seleccionar qualquer agente (local ou remoto) para execuções individuais. Por exemplo, pode efectuar testes únicos com um agente remoto mais rápido e mais potente.

No modo de optimização, o sistema utilizará todos os agentes disponíveis, incluindo agentes remotos.


Obrigado pela resposta. Não faria mal fazer alguma rolagem quando nem todas as filas são visíveis na janela do testador. De alguma forma, não encontrei imediatamente os dois campos do fundo. O meu testador abriu desta forma.


 
Há algum plano para visualizar os testes no testador? E se sim, quando?
 
Está planeado. Não posso dizer nada sobre o timing
 

1. Há alguma forma de desactivar os caroços locais?

Seria bom ter uma tal característica. Eu, por exemplo, sinto-me confortável a trabalhar num portátil, e 100% da carga do processador do portátil cria um ruído desconfortável do ventilador.

2. Existem planos para lançar o testador para Linux? Seria possível realizar a optimização em sistemas RISC.

