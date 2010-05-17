Testador de estratégia - página 8
Muito obrigado pelo provador!
Há certamente algum trabalho a ser feito, mas globalmente fixe!
aconselhar antivírus, sem antivírus recusar-se a testar
De preferência livre, não gosto de ceder
Não comprarei um pago de qualquer forma porque também existem bons programas gratuitos
o meu testador está a correr rápido e o gráfico mostra uma linha recta sem trocas
Existe um excelente antivírus gratuito da Microsoft: Microsoft Security Essentials (mas apenas instalado em cópias legais do Windows).
Lembre-se de activar o modo de optimização:
Pode seleccionar qualquer agente (local ou remoto) para execuções individuais. Por exemplo, pode efectuar testes únicos com um agente remoto mais rápido e mais potente.
No modo de optimização, o sistema utilizará todos os agentes disponíveis, incluindo agentes remotos.
Obrigado pela resposta. Não faria mal fazer alguma rolagem quando nem todas as filas são visíveis na janela do testador. De alguma forma, não encontrei imediatamente os dois campos do fundo. O meu testador abriu desta forma.
Existem planos para visualizar os testes no testador? E se sim, quando?
1. Há alguma forma de desactivar os caroços locais?
Seria bom ter uma tal característica. Eu, por exemplo, sinto-me confortável a trabalhar num portátil, e 100% da carga do processador do portátil cria um ruído desconfortável do ventilador.
2. Existem planos para lançar o testador para Linux? Seria possível realizar a optimização em sistemas RISC.