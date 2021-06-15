1200 assinantes!!! - página 101
Neste momento estou a usar um dos sinais chamados Hamster ou Hamster com 4,5 milhões de assinantes e 2k assinantes, há um pouco de pânico em relação ao sorteio!
Ah, uma fritadeira. Vou ter de verificar.
Portanto, sim, parece que ela não vai fazer nada).
Clever )))) cobriu-o parcialmente )
o que será que os subscritores vão avaliar agora?
ela é manhosa ))) ela está parcialmente encoberta )
A boneca seguiu-a, abanou-a na paragem e regressou, clássico:) Quantos cotovelos mordidos haverá se o euro voltar e subir, as paragens longistas são recolhidas. também se pode dar a volta.Ou ainda podemos descer para a baixa.... de Novembro
e pode e irá
Oooooooh... que dói... como um dedo mindinho numa mesa-de-cabeceira.
Especialmente este tipo.
Rudolf Singer 2019.02.15 14:38
O que se passa aqui?????? Acabei de perder 10.000 USD!!!!!!!!!!! F***