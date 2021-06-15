1200 assinantes!!! - página 101

Novo comentário
 
Aleksey Semenov:
Neste momento estou a usar um dos sinais chamados Hamster ou Hamster com 4,5 milhões de assinantes e 2k assinantes, há um pouco de pânico em relação ao sorteio!

Ah, uma fritadeira. Vou ter de verificar.

 
boa tarde principiante a pedir ajuda técnica transferindo o guião do navegador para a carta
 
Ivan Butko:

Ah, uma fritadeira. Vamos dar uma vista de olhos.

De qualquer forma, se o Eurodollar descer um pouco mais, parar é garantido, parar 4,6 milhões de libras, já começámos a enchê-lo até ao levantamento
 

Portanto, sim, parece que ela não vai fazer nada).

 

Clever )))) cobriu-o parcialmente )

o que será que os subscritores vão avaliar agora?

 
Anatolii Zainchkovskii:

ela é manhosa ))) ela está parcialmente encoberta )

o que será que os subscritores vão avaliar agora?

parece que foi uma paragem, se eu tivesse fechado à mão teria sido visível nas estatísticas, oh as estatísticas foram ajustadas, restam 3,4 milhões
 

A boneca seguiu-a, abanou-a na paragem e regressou, clássico:) Quantos cotovelos mordidos haverá se o euro voltar e subir, as paragens longistas são recolhidas. também se pode dar a volta.

Ou ainda podemos descer para a baixa.... de Novembro
 
Aleksey Egorov:

A boneca seguiu-a, abanou-a na paragem e regressou, clássico:) Quantos cotovelos mordidos haverá se o euro voltar e subir, as paragens longistas já se acumularam. pode e irá virar-se.

E ainda se pode ir até à baixa.... de Novembro

e pode e irá

 
No final do dia, se não houver um bom recuo, pode facilmente chegar a 0 no fim-de-semana alargando o spread, e se houver um mau intervalo na abertura na segunda-feira, permanecerá no vermelho
 

Oooooooh... que dói... como um dedo mindinho numa mesa-de-cabeceira.


Especialmente este tipo.



Rudolf Singer 2019.02.15 14:38  

O que se passa aqui?????? Acabei de perder 10.000 USD!!!!!!!!!!! F***


1...949596979899100101102103104105106107108...230
Novo comentário