Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 133
Peculiaridades de mql5, dicas e truques
Nikolai Semko, 2019.04.03 22:33
Sim, obrigado, Alexey. Tinha-me esquecido desta característica. Vi-o antes, mas nunca o utilizei.
Experimentei-o. Alguma coisa está a correr mal. Apaga depois apaga, mas depois de o apagar, tudo pára.
Simplesmente adicionei uma linha de código à função DrawSetup() antes do cálculo do indicador com os seguintes parâmetros.
O indicador deixa simplesmente de funcionar e ainda não consigo compreender a razão.
Estou absolutamente de acordo consigo. É apenas um brinquedo inútil.
Mas aqui
Pode também tentar soltar todas as pegas de uma corrente, a começar pela mais profundamente enterrada.
Bem, não está a funcionar. Ou, se funcionar, são aplicados alguns travões.
Se documentar a linha comIndicatorRelease, então tudo funciona bem, mas caso contrário alguns travões estão ligados e eu não compreendo o que está a acontecer.
Indicadores: MaFromMa
Nikolai Semko, 2019.04.04 01:00
Queria comparar o desempenho da recorrência e iteração.
Acontece que a recorrência é mais do dobro da velocidade.
Provavelmente porque a pilha é mais rápida...
É uma coisa espantosa. Esperava o efeito oposto. ))
Vocês têm uma função de cálculo de lote comprovada e fiável para o MT5, sem uma paragem de perda?
Partilhar...
Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
É quase impossível compreender a causa desta mensagem, uma vez que não há qualquer referência ao diário de bordo do Terminal. É aí que se deve procurar a causa.
Aqui está um exemplo de uma tal EA
O Expert Advisor optimiza num intervalo em que o alcance não chega a zero. Mas, ao mesmo tempo, a optimização falha.
A razão é que o modo Frame dos Expert Advisors é sempre lançado com os parâmetros de entrada rigidamente prescritos no EX5. Neste caso, o modo Frame resulta numadivisão por zero.
Se OnTesterDeinit for removido do código fonte, a Optimização funcionará sem qualquer problema.
Seria bom se o TesterJournal em tais situações tivesse uma referência ao TerminalJournal. Caso contrário, nem sempre é possível compreender (o debug não está disponível durante a Optimização), o que se está a passar.
Pode encontrar uma situação em que as AA não começam num gráfico.
À esquerda está o cursor habitual quando se arrasta um EA para um gráfico. À direita está o nosso caso.
Não haverá entradas no diário de bordo. Em geral, o cursor de barramento é o único identificador visual de tais gráficos.
Se guardar o modelo tpl, estes gráficos serão distinguidos por uma única linha
tester=1
Esta é provavelmente a única opção programática para identificar o tipo de gráfico. É uma tabela de quadros.
Assim, se quiser proteger-se do comércio automático, só pode trabalhar com estes gráficos.
Insectos, insectos, perguntas
Nikolai Semko:
A fórmula da ferramenta sintética dá erro "Unknown parsing error" se o nome do símbolo começar com (ou contiver) um ponto.
Slava, 2019.04.19 06:08Se um nome de personagem contém uma paragem completa, um traço ou algo que não entende (que tal "RTS-12.19"?), então o nome deve ser rodeado de apóstrofos