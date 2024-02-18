Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 136
Então está disposto a acender uma nota de 100 dólares para encontrar um centavo enrolado debaixo da cama?
Pode ou não ser uma moeda
A probabilidade de um dez é duas vezes mais elevada. E o mais importante, o get_rand() costliness claim é sugado da sua mão, então porquê obter números aleatórios através da porta traseira com uma probabilidade deslocada (enquanto espera uma distribuição uniforme) quando pode ter uma distribuição normal? Não está a guardar uma nota de 100 dólares, está a guardar fósforos.
Sim, eu estava enganado quanto à grande lentidão da sua função. Interpretei mal o algoritmo. Desculpe.
Mas ainda assim o meu algoritmo é o mais rápido de todos os propostos, apesar de ser mais universal e não limitado a 32767, como o seu.
Código para o provar.
Este guião gera aleatoriamente um conjunto de pontos com cores e coordenadas aleatórias. O tamanho da matriz é igual ao número de pixels no gráfico. É repetido 5 vezes
Apanhei números de tal forma para mostrar a essência do problema, quando aplicamos rand()%20000
como deve ser:
Mas 99,9% do tempo, esta função também funcionará: funcionará ainda mais rapidamente.
Esta função irá gerar um número aleatório de 0 a 1073741824. Este número é ainda maior do que o número de carraças para qualquer instrumento ao longo de toda a história. A "injustiça" de tal função seria microscópica para 99,9% das tarefas.
Mas mesmo assim o meu algoritmo revela-se o mais rápido de todos os algoritmos propostos, apesar de ser mais universal e não limitado a 32767 como o seu.
O código como prova.
Obrigado pelo trabalho, resultados realmente interessantes. Acontece que a função rand() é tão rápida que funciona mais rapidamente do que as operações aritméticas.
Não, não é. Cerca de um nanossegundo, tal como extrair a raiz quadrada a partir de um número duplo. As operações +-*/ são realizadas em fracções de um nanossegundo.
Mas tal como a raiz quadrada, o rand() é executado em processadores modernos a nível de hardware, não programático.
Porque não, não é. A sua versão difere da minha porque rand() é sempre chamada 5 vezes enquanto a minha tem uma média de 1,64 vezes a 20 000 e 1 vez a 256. Ao todo rand() é chamada 25 vezes para cada iteração no seu código enquanto a minha tem 1,64*2+3 = 5,3 vezes. É claro que a situação é estranha, temos de descobrir qual é exactamente a razão. Além disso, há lá muitas operações bitwise a serem realizadas...
1. Bem, compreendemos que nas suas funções o problema não está resolvido, mas apenas mascarado, não vou perder peso, vou apenas apertar mais o meu cinto.
2. Nas nossas versões e nas de Alexey é o pior cenário, enquanto em muitas outras situações a velocidade estará quase ao nível do rand(), enquanto se tem tempo constante.
Alguma vez se perguntou porque é que o rand() gera números num intervalo tão estreito? Este é um gerador pseudo-aleatória, por isso é periódico, gerando assim um monte de números aleatórios em locais onde não é necessário, com posterior descarte dos mesmos, a sua qualidade está a deteriorar-se (irá repetir-se mais cedo).
4. Algumas pessoas extraem dados aleatórios de uma forma mais complicada. Eu, por exemplo, puxar da rede, alguém pode até comprá-la. Porque haveria de querer desperdiçar dados duramente conquistados para depois descartá-los (gerar ulong, escrever o algoritmo certo não é o nosso caminho)?
Porque não, se sim. A sua versão difere da minha porque chama sempre 5 rand() enquanto que a minha tem uma média de 1,64 vezes a 20 000 intervalos e 1 vez a 256 intervalos. Ao todo, o seu rand() é chamado 25 vezes para cada iteração, enquanto que a minha tem 1,64*2+3 = 5,3 vezes. É claro que esta situação é estranha, temos de descobrir qual é exactamente a razão. Porque, para além disso, tem lá muitas operações bitwise a serem realizadas...
são as operações mais baratas. Quase sem custos.
Mas de um modo geral, concordo. Também não compreendo porquê... Talvez sejam as maravilhas da optimização. Embora o que aí pode ser optimizado...
bem, isso é nerd.
Para reproduzir a situação, quando este problema for perceptível pelo menos em 0,1%, é necessário operar com intervalos acima dos seguintes valores:
Alguma vez utilizou tais intervalos? Então porque é que colocou estes controlos e laços?
O melhor é o inimigo do bom.
Pessoalmente, os meus intervalos degeração aleatórios na prática são limitados a 2000, 4000 no máximo. rand() funciona bastante bem para este fim.
Inserir tal opção no meu código:
Assim, não notará "injustiça" da função rand() (como foi com rand()%20000) e os pontos serão situados visualmente de forma uniforme, pelo que é a função mais rápida e mais eficiente.
Não é por nada que os programadores do processador limitaram rand() a 2^15=32768. Eles não são pessoas estúpidas. Isto cobre 99% dos problemas práticos.
E para os amantes de ideias "extremas" existe uma opção mais do que suficiente:
É bem-vinda a sua utilização, não me importo. Tanto mais que o lado direito de % é um múltiplo de RAND_MAX+1 (256 ou 1024).
E há variantes mais do que suficientes para aqueles que gostam de ideias "fora dos limites":
O que é que os desenvolvedores de processadores têm a ver com isto? O gerador é um software implementado. O único requisito é RAND_MAX >= 32767 e um período de pelo menos 2^32. Assim, o µl tem um oscilador muito esparso em "mínimos".
E os mais clarividentes farão eles próprios um rand() justo (se não houver multiplicidade), isto até é recomendado em livros de referência.