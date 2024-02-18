Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 140

Konstantin:

então porquê reinventar o seu próprio lisepad quando já existe uma função produtiva?

ArrayFill preenche um array com apenas um valor. E aqui estamos a falar de preencher uma matriz com dados.
Se a conjunção "preencher uma matriz estática, e depois copiá-la para uma dinâmica usando o ArrayCopy" funcionar mais rapidamente do que apenas "preencher uma matriz dinâmica", faz sentido inventar tal matriz. funciona mais rapidamente do que apenas "encher umamatriz dinâmica", então faz sentido inventar um tal "lisapedo".

 
Nikolai Semko:

ArrayFill preenche um array com apenas um valor. E aqui estamos a falar de preencher uma matriz com dados.
Se a conjunção - "preencher um array estático, e depois copiá-lo para um array dinâmico através do ArrayCopy" - funciona mais rapidamente do que "preencher um array com dados". funciona mais rapidamente do que apenas "encher uma matriz dinâmica", então faz sentido inventar um tal "lisapedo".

Bem, então é preciso pedir aos criadores que implementem este mecanismo na classe CCanvas da biblioteca padrão.

 
Definir as propriedades de volume do símbolo personalizado nesta sequência 
SYMBOL_VOLUME_STEP
SYMBOL_VOLUME_MAX
SYMBOL_VOLUME_MIN
 

Em ambas as plataformas, os ficheiros EX podem servir como contentores indicadores.

Estes indicadores podem ser chamados em iCustom e modelos de terceiros. O contentor EX em si não precisa de ser lançado para este fim.

 
fxsaber:

Em ambas as plataformas, os ficheiros EX podem servir como contentores indicadores.

Estes indicadores podem ser chamados em iCustom e modelos de terceiros. Não há necessidade de iniciar o contentor EX para isso.

Será que pode dar um exemplo de tal lançamento?

 
Aleksey Vyazmikin:

Será que me pode mostrar um exemplo de tal lançamento?


é provavelmente isto :

Utilização de recursos próprios e de terceiros


Por exemplo, se o indicador SampleIndicator.ex5 estiver incluído no indicador SampleEA.ex5 Expert Advisor como recurso, então o caminho para si mesmo, especificado quandoiCustom() é chamado na função de inicialização do indicador personalizado, terá o seguinte aspecto "Experts\\\\SampleEA.ex5::IndicadoresSampleIndicator.ex5". Se este caminho for especificado explicitamente, o indicador personalizado SampleIndicator.ex5 estará fortemente ligado ao SampleEA.ex5 e perderá a sua capacidade de trabalhar de forma independente.

 
Aleksey Vyazmikin:

Será que me pode mostrar um exemplo de tal lançamento?

Quando estiver pronto, vou escrevê-lo.

 
Vladislav Andruschenko:


provavelmente isto :

Usando os seus próprios recursos e de terceiros


Por exemplo, se o indicador SampleIndicator.ex5 estiver incluído no indicador SampleEA.ex5 Expert Advisor como recurso, então o caminho para si mesmo, especificado quando iCustom() é chamado na função de inicialização do indicador personalizado, terá o seguinte aspecto "Experts\\\\SampleEA.ex5::IndicadoresSampleIndicator.ex5". Se este caminho for especificado explicitamente, o indicador personalizado SampleIndicator.ex5 estará fortemente ligado ao SampleEA.ex5 e perderá a sua capacidade de trabalhar de forma independente.

Acabei de compreender que é possível utilizar indicadores de tal ex5 noutras AA, e não naquele em que é como um recurso.

 
fxsaber:

Escreverei quando estiver pronto.

OK, fico ansioso por isso.

 

É uma característica do testador MT5, mas decidi publicá-la neste tópico, porque está indirectamente relacionada com este assunto.

Para chegar ao separador da optimização invisível, é necessário seleccionar toda a força bruta sem parâmetros a serem optimizados.

no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values


