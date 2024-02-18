Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 194
Olá, ajuda dos peritos!
A partir de documentaçãoVariáveis globais
"A inicialização de variáveis globais é realizada uma vez após o programa ser carregado na memória do terminal do cliente e antes do primeiro Init ser tratado. Para as variáveis globais, que são objectos de classes, durante a inicialização são chamados os construtores apropriados".
Mas na verdade, quando mudo de período de gráfico, o construtor da classe global de objectos em indicador é chamado.
Como fazer com que o construtor seja chamado uma vez após o início do indicador?
Mudança de TF para o indicador - início de uma nova cópia do programa.
Obrigado!
Inesperadamente, não compreendo a partir da documentação.
Tudo está bem nos Consultores Especialistas.
LastModifyEX5() - __DATETIME__
Pode descobrir quanto tempo demora a compilar o seu programa da seguinte forma.
E esta LastModifyEX5() o quê? Não o consigo encontrar no sítio web.
Tem de ser o próprio a escrever através do WinAPI. A implementação é aqui secundária.
Meus amigos, colegas de hobby!
Como posso programar a visibilidade de um indicador específico numa TF específica,
Considerando que pode haver outros 5 indicadores para outras TFs.
Pesquisei na descrição, e muito simplesmente, a pesquisa na ajuda, mas a pesquisa da descrição não dá nenhum resultado sobre o mecanismo para a resolver.
Eu sei como definir a visibilidade dos objectos.
Umavez foi proposta uma forma de determinar a compensação GMT da hora do servidor. Nem sempre funciona com precisão.
Abaixo parece ser uma versão exacta.
