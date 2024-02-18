Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 129
ME tem uma combinação ALT+V onde se podem ver os valores anteriores da prancheta do sistema. Mesmo se copiou algo do navegador e ME estava a trabalhar em segundo plano, ME irá vê-lo e lembrar-se dele.
Grosseiramente falando, ME vê muito do que se faz no computador. Por exemplo, se colar uma senha de conta através do buffer, ela vai para o histórico do ME.
Copio muito neste megabuffer, tenho de reiniciar o ME para limpar este buffer, mas quando o ME arranca ainda recolhe os dados actuais do buffer, é irritante, sugeri adicionar um botão de buffer limpo no fundo e posições de numeração, quando colar é mais fácil de navegar por números de posição e não por conteúdo
Uau, estou a copiar palavras-passe criptográficas de moeda. Quão prejudicial é isso para mim?
Por exemplo, se der acesso ao seu computador a partir do exterior (TeamViewer, etc.), é aconselhável sair de todos os ME e limpar o buffer (copiar o lixo que lá se encontra) antes de o fazer.
Obrigado. Interessante. Vale a pena acrescentar que não é apenas o que foi copiado em ME que é salvo, mas tudo em todas as aplicações. Especificamente, tem de verificar até que profundidade está a ser gravado, eu estava a verificar agora e vi três textos copiados, dois de ME e um do texto no post deste fórum.
ps; Mesmo dois do texto do fórum
Esta é uma característica interessante. Ainda bem que o buffer está guardado na memória e não num ficheiro.
Aqui está outra subtileza.
O compilador não se queixa de funções do mesmo nome com parâmetros de entrada diferentes, mesmo que não pertençam a uma classe.
Resultado em tempo de execução
O multibuffer é óptimo para acelerar o editor e é seguro.
Não grava nada no disco e apenas guarda dados na memória.
Esta é uma sobrecarga de função normal. Tudo é padrão.
Por alguma razão, pensei que a sobrecarga só funcionava nas aulas. Gostaria de pensar que não sou o único. Talvez isto ajude alguém. ))))
Evidentemente, uma solução melhor seria se os criadores dessemOptimizationCacheOff().
Note-se que o parâmetro de entrada bool é na realidade um longo parâmetro. Portanto, bool inCache = 1 e bool inCache = 2 são parâmetros de entrada diferentes, embora sejam verdadeiros em ambos os casos.