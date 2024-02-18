Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 137

Alexey Navoykov:
Não parece tratar-se de operações aritméticas, porque não existem, todos os valores são calculados na fase de compilação. A razão é a presença de um laço com um número desconhecido de iterações (embora estas iterações sejam em média inferiores a duas). Assim, o seu código é de alguma forma optimizado por um número conhecido de chamadas rand()

Vict:

O que é que os desenvolvedores de processadores têm a ver com isto? O gerador é um software implementado.

Não, não é. Este gerador é implementado em hardware. Esta velocidade não pode ser alcançada por software - isso é óbvio.

Nikolai Semko:

Não, claro que não. Este gerador é implementado em hardware. Esta velocidade não pode ser alcançada por software - é óbvio.

Na verdade, o hardware implementa um gerador RAND(), enquanto que o rand() é um pseudorandom.

MathRand

Devolve um inteiro pseudo-aleatória no intervalo de 0 a 32767.

Não estou muito familiarizado com o hardware, mas provavelmente ficará desapontado - não parece funcionar muito depressa, é apenas bom como semente para o pseudorandomblé.
 
Vict:

Na realidade, o hardware implementa um gerador RAND(), enquanto o rand() é um gerador pseudo-aleatória.

Não estou muito familiarizado com o hardware, mas provavelmente ficará desapontado - não parece correr muito depressa, só é bom como semente para o pseudorandom.

claramente - pseudo.

O aleatório é muito mais lento(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)

Nikolai Semko:

Claramente pseudo.

corre muito mais lentamente(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)

Bem, sim, o pseudo também é empurrado para dentro. Mas tenho a certeza - rand() é implementado de forma programática. Talvez um dos camaradas "mais velhos" que passam por aqui o confirme.

 
Vict:

Bem, sim, eles também puseram um pseudo. Mas tenho a certeza - rand() é implementado de forma programática. Talvez um dos camaradas "mais velhos" que passam por aqui o confirme.

Não excluo que possa estar certo. Se eu tiver um minuto livre, tentarei implementar algo semelhante. Embora duvide que o consiga fazer num nanossegundo, mas se me conseguir afastar dos ciclos, penso que o consigo fazer em 5.
 
Vict:

Mas tenho a certeza - rand() é implementado de forma programática. Talvez um dos camaradas "mais velhos" que passam por aqui o confirme.

Sim, talvez tenha razão.
Esta variante da função rand16() que gera números pré-aleatórios funciona menos de metade da função original e gera números aleatórios de 0 a 65535.

ushort rand16() { return(((ushort)rand8()<<8)|(ushort)rand8());}


uchar rand8()
{
    staticushort s[10] = { 0x52, 0x8e, 0xdc, 0x61, 0x35, 0xbc, 0x5c, 0xb6 };
    staticushort c = 0xa6;
    staticint i = 0;
    ushort t;
    uchar x;
    
    x = (uchar)s[i];
    t = (ushort)x  + c;
    c = t >> 8;
    c += x;
    x = (uchar)t & 255;
    s[i] = x;
    i++;
    i=i&7;
    return x;
}

ou seja, menos de 2 nanossegundos.

2019.06.09 23:52:15.855 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 9068  микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand()
2019.06.09 23:52:17.892 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 16562 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand16()
2019.06.09 23:52:19.940 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 22299 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел get_rand()
2019.06.09 23:52:21.986 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 20094 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUlong()
2019.06.09 23:52:24.020 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 14660 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUint()
2019.06.09 23:52:26.053 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 12543 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randShort()
2019.06.09 23:52:28.095 TestSpeedRand (US30Index,H1)    Время формирования случайных массивов = 20883 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел RandomLong()
// Некоторые возможности структур, которых нет у классов.

// #define struct class // Смотрим ошибки, которые возникают при замене структур на классы.

struct A
{
public:  
  int i;
  
  uint Save( const int handle) { return(FileWriteStruct(handle, this)); } // Запись себя
  uint Load( const int handle) { return(FileReadStruct(handle, this)); }  // Чтение себя
};

// Использование в объединениях
union UNION
{
  uchar b1[sizeof(A)];
  A b2;
};

// Выравнивание
struct pack(sizeof(A)) B : public A
{
  short j;
};

// Структура со скрытым полем
struct C : private A
{
public:  
  void Set( const int Num ) { this.i = Num; }  
  int Get( void ) const { return(this.i); }  
};

// Структура с неизменяемым полем.
struct D
{
public:  
  const A a;
};

template <typename T1, typename T2>
void FromTo( const T1 &ValueFrom, T2 &ValueTo )
{
  uchar Bytes[];    

  StructToCharArray(ValueFrom, Bytes); // В массив байтов
  CharArrayToStruct(ValueTo, Bytes);   // Из массива байтов  
}

void OnStart()
{
  A a[1] = {0};
  
  FileReadArray(0, a);  // Чтение массива
  FileWriteArray(0, a); // Запись массива

  ArrayCopy(a, a); // Копирование массивов
  ZeroMemory(a);   // Обнуление массивов
    
  C c; // Структура со скрытым полем
  c.Set(7);

  FromTo(c, a[0]);
  Print(a[0].i); // Достали значение приватного поля из C.
  
  D d; // Структура с неизменяемым полем.

  a[0].i = 5;
  
  FromTo(a[0], d);
  Print(d.a.i); // Изменили const-поле.    

  FromTo(a[0], c);
  Print(c.Get()); // Изменили private-поле.    
}
Além disso, o objecto de classe é 16 bytes maior do que o objecto de uma estrutura POD semelhante. Assim, os conjuntos de estruturas são ainda mais económicos.
 
fxsaber:
Além disso, o objecto de classe é 16 bytes maior do que o objecto de uma estrutura POD semelhante. Assim, os conjuntos de estruturas são ainda mais económicos.
Classe!
 
