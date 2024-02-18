Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 137
Não parece tratar-se de operações aritméticas, porque não existem, todos os valores são calculados na fase de compilação. A razão é a presença de um laço com um número desconhecido de iterações (embora estas iterações sejam em média inferiores a duas). Assim, o seu código é de alguma forma optimizado por um número conhecido de chamadas rand()
https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192
O que é que os desenvolvedores de processadores têm a ver com isto? O gerador é um software implementado.
Não, não é. Este gerador é implementado em hardware. Esta velocidade não pode ser alcançada por software - isso é óbvio.
Na verdade, o hardware implementa um gerador RAND(), enquanto que o rand() é um pseudorandom.
MathRand
Devolve um inteiro pseudo-aleatória no intervalo de 0 a 32767.
Na realidade, o hardware implementa um gerador RAND(), enquanto o rand() é um gerador pseudo-aleatória.Não estou muito familiarizado com o hardware, mas provavelmente ficará desapontado - não parece correr muito depressa, só é bom como semente para o pseudorandom.
claramente - pseudo.
O aleatório é muito mais lento(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
corre muito mais lentamente(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
Bem, sim, o pseudo também é empurrado para dentro. Mas tenho a certeza - rand() é implementado de forma programática. Talvez um dos camaradas "mais velhos" que passam por aqui o confirme.
Mas tenho a certeza - rand() é implementado de forma programática. Talvez um dos camaradas "mais velhos" que passam por aqui o confirme.
Sim, talvez tenha razão.
Esta variante da função rand16() que gera números pré-aleatórios funciona menos de metade da função original e gera números aleatórios de 0 a 65535.
ou seja, menos de 2 nanossegundos.
Além disso, o objecto de classe é 16 bytes maior do que o objecto de uma estrutura POD semelhante. Assim, os conjuntos de estruturas são ainda mais económicos.
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
O que é diferente entre Símbolo() e _Símbolo
fxsaber, 2019.07.07 14:47
Se Symbol() for chamado dentro de uma classe/estrutura sem ::, poderá ser mais conveniente do que uma variável predefinida, uma vez que pode fazer uma rápida substituição declarando um método com o mesmo nome.