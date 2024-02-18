Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 139
Esta opção não funciona
Corrigido o código, agora está tudo bem.
Algo que postou com um erro, uma vez que não se compila de todo.
Algo que postou com um erro, uma vez que não se compila de todo.
Sim, é uma gralha. Corrigido.
Obrigado, funciona. Permanece para ser visto o efeito no desempenho.
Insectos, insectos, perguntas
fxsaber, 2019.07.09 18:36
fxsaber, 2019.07.09 19:40
A versão de lançamento está a correr. Optimização activada.
Encontrou um tamanho de matriz estática óptimo por experiência
Para aqueles que utilizam recursos dinâmicos (por exemplo, Kanvas), recomendo a aceleração do enchimento das matrizes da seguinte forma
Encontrei o tamanho óptimo de uma matriz estática através da experimentação.
E se o comparar com oArrayFill de mql5, haverá um ganho de velocidade ou não?
Não li o tópico completo, talvez haja uma resposta a esta pergunta, MT5 não se comporta compreensivelmente com objectos gráficos, o terminal está fechado durante algum tempo e os objectos permanecem presos a alguns pontos obscuros. Como lidar com isto? Não é difícil de fazer nestes casos quando uma janela de gráficos está aberta. Eu pessoalmente acrescento uma transição ao OnDeinit no OnInit(), mas se a janela estiver marcada, não resolve o problema. Talvez alguém nos diga onde podemos "dar voz" às sugestões dos criadores do MT5.
.
Fornecer dados exactos para reproduzir: por exemplo, um modelo de gráfico com objectos.
Suspeito que os objectos são desenhados pelo indicador, e é o indicador que rastreia incorrectamente pré_calculados.
e se o comparar com oArrayFill a partir de mql5, haverá ou não um ganho de velocidade?
Penso que não haverá.
Não creio que o faça.
então porquê reinventar o seu próprio lisepad quando já existe uma função produtiva?