Maxim, o que você usa como preditores afinal? Se não for um segredo, claro.
agora apenas séries de preços, não transformadas de forma alguma para RF
para NS você pode tomar incrementos normalizadosmas eu não tenho o Graal, não sou autoridade aqui. Aleshenka aqui tem
Pode resumir em poucas palavras o ponto da bebedeira? A barreira linguística impede-me de compreender...
Quando eu chegar à codificação da floresta de acordo com o seu artigo, farei muitas perguntas, você vai respondê-las?
a essência da hilaridade, em poucas palavras. Os chineses estão sempre a dar tudo de si, e este tem todas as minhas ideias a partir dos artigos.
remove o ruído dos preditores através de regras difusas, depois as saídas são alimentadas com entradas de uma rede recorrente que é treinada através de reforço
mas, o problema do ﬁnancial é altamente complicado e é difícil configurar manualmente as funções de membro difuso
Fig. 2: Visão geral dos DRNs difusos para uma aprendizagem robusta dos recursos e uma negociação autodidata.
Nós preferimos aprender as funções difusas dos membros diretamente das experiências.Portanto, preferimos aprender diretamente as funções dos membros e esta idéia será detalhada na Seção IV.
Então a ideia é muito boa!
É uma ideia comum, uma ideia diária. Toda dona de casa de vez em quando está pensando em arquiteturas de redes neurais
Os pormenores são interessantes e não se encontram em lado nenhum até que você mesmo os pense.
https://github.com/Roffild/RoffildLibrary
Discussão (esperemos que o fio não volte a ser colidido):
https://www.mql5.com/ru/forum/245373
Não importa :)
Actualmente a fazer vps no google... Por sua sugestão. Micro. Parece estar bem, mas eu ainda não cheguei ao modo.
Alguns outros gratuitos sobre o azure da Microsoft) ainda não foram examinados, pois não precisam
A Microsoft também tem algumas coisas grátis sobre o azure) ainda não olhou para ele, pois eu não preciso dele.