Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 918
sim, exatamente
Você consegue construir estratégias sobre os seus velhos preditores, quantos deles você tem em unidades e o número total de combinações?
40 peças agora, mas essencialmente uma, apenas treinada com condições diferentes, então o resultado é a média sobre todos
Muito, não consigo nem pensar em cem! E quantos preditores e o seu número de combinações?
preditores (inputs) de 25 a 200 para diferentes estratégias :) não há necessidade de maquiar, apenas pequenas modificações de alguma inicial
Pergunto-me, como é que os marca como pertencendo a cada TC? Ou seja, existem 200 colunas, algures estão preenchidas com 25 valores, e o que está nos restantes 175 - um valor variável único (preditor)?
Eu disparei.
Eu queria filmar até à Primavera, mas consegui até ao Verão. Nada mau também.
esperar por fotos da austrália :)
Investidores - considere a partir de $ 50k
Eu não entendo, ensinou NS a ganhar dinheiro?))
Bem, mais ou menos, fiz quase tudo o que pude :) não um graal, mas algo vai funcionar de vez em quando, não faz sentido suar mais.
Vai ganhar 100% por ano sem perder dinheiro? Que tipo de protecção existe contra a perda? Uma paragem regular? Estou a debater-me com a retenção de depósitos. Na minha opinião, esta é a chave para que todos os especialistas sejam rentáveis. Estou falando sério :)
Mas no geral, eu apoio-te. Tanto tempo e esforço investido nisso. Está na hora de pedir lucro.
Sim, isso é provavelmente sobre a média, tendo em conta a reciclagem periódica?
se você escolher mercados persistentes e fechá-los com tretas de notícias, talvez mais
Pára, bem.
Mas no geral, eu apoio-te. Tanto tempo e esforço investido. Está na hora de exigir um retorno da NS.
Não sei quanto tempo e esforço vale) mas em termos de ganhar algum conhecimento sobre redes neurais, está tudo bem).
Inventei uma inversão de uma ordem de emergência (com aumento de volume, o que leva ao break-even). Parece lutar pelo depósito, mas não é muito estável. O mercado a conquista durante períodos de flat, onde a ordem de emergência carece de volatilidade nas barras. Claro que podemos fazer 100 iterações, mas a inversão é cara. Se o preço se mover do preço da ordem de emergência aberto 10 pontos na direcção errada (um passo é definido), a ordem de emergência é fechada e uma nova ordem é aberta no seu lugar. A tarefa é simples - para apanhar a seguinte direcção de preço, move-se para cima e para baixo dentro da barra antes de a barra subir ou descer... Mas em geral é melhor do que apenas uma ordem de emergência para lançar, embora o contrário às vezes doa mais do que se a EA fechar 1 ordem de emergência se o drawdown tiver aumentado após ter sido aberto... No entanto, a questão é que se a ordem de emergência repetida não for bem sucedida, o depósito sofrerá perdas e o inverso permite que o depósito permaneça a flutuar por mais tempo. Testei-o por enquanto e a inversão é implementada para grandes depósitos a partir de 500 euros. O inverso é relevante para grandes depósitos - 500 EUR, mas para os pequenos - simplesmente come-os e parece suspeito: "Onde está o dinheiro?)
X2 para o ano com o mínimo risco de perda de investimento é um sucesso!
Tudo o resto é um jogo de afundamento em que apenas a data do afundamento permanece desconhecida. Tudo isto é para os jogadores, e os empresários sérios gostam de rendimentos estáveis, e para eles aquele que fez a % de retorno de X2, X3 da taxa de depósito bancário é um financiador frio.