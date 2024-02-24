Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 918

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:
sim, exatamente

Você consegue construir estratégias sobre os seus velhos preditores, quantos deles você tem em unidades e o número total de combinações?

 
Maxim Dmitrievsky:
40 peças agora, mas essencialmente uma, apenas treinada com condições diferentes, então o resultado é a média sobre todos

Muito, não consigo nem pensar em cem! E quantos preditores e o seu número de combinações?

 
Maxim Dmitrievsky:
preditores (inputs) de 25 a 200 para diferentes estratégias :) não há necessidade de maquiar, apenas pequenas modificações de alguma inicial

Pergunto-me, como é que os marca como pertencendo a cada TC? Ou seja, existem 200 colunas, algures estão preenchidas com 25 valores, e o que está nos restantes 175 - um valor variável único (preditor)?

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu disparei.

Eu queria filmar até à Primavera, mas consegui até ao Verão. Nada mau também.

esperar por fotos da austrália :)

Investidores - considere a partir de $ 50k

Eu não entendo, ensinou NS a ganhar dinheiro?))

[Excluído]  
geratdc_:

Eu não entendo, eles ensinaram a NS como ganhar dinheiro?))

Eu meio que fiz quase tudo que pude :) não é um graal, mas vai funcionar de vez em quando, não adianta tentar ir mais longe.
 
Maxim Dmitrievsky:
Bem, mais ou menos, fiz quase tudo o que pude :) não um graal, mas algo vai funcionar de vez em quando, não faz sentido suar mais.

Vai ganhar 100% por ano sem perder dinheiro? Que tipo de protecção existe contra a perda? Uma paragem regular? Estou a debater-me com a retenção de depósitos. Na minha opinião, esta é a chave para que todos os especialistas sejam rentáveis. Estou falando sério :)


Mas no geral, eu apoio-te. Tanto tempo e esforço investido nisso. Está na hora de pedir lucro.

[Excluído]  
geratdc_:

Vai ganhar 100% por ano sem perder dinheiro? Qual é a protecção de paragem habitual lá?

Sim, isso é provavelmente sobre a média, tendo em conta a reciclagem periódica?

se você escolher mercados persistentes e fechá-los com tretas de notícias, talvez mais

Pára, bem.

[Excluído]  
geratdc_:

Mas no geral, eu apoio-te. Tanto tempo e esforço investido. Está na hora de exigir um retorno da NS.

Não sei quanto tempo e esforço vale) mas em termos de ganhar algum conhecimento sobre redes neurais, está tudo bem).

 

Obtenção de uma ordem de emergência (aumento do volume com iterações

Inventei uma inversão de uma ordem de emergência (com aumento de volume, o que leva ao break-even). Parece lutar pelo depósito, mas não é muito estável. O mercado a conquista durante períodos de flat, onde a ordem de emergência carece de volatilidade nas barras. Claro que podemos fazer 100 iterações, mas a inversão é cara. Se o preço se mover do preço da ordem de emergência aberto 10 pontos na direcção errada (um passo é definido), a ordem de emergência é fechada e uma nova ordem é aberta no seu lugar. A tarefa é simples - para apanhar a seguinte direcção de preço, move-se para cima e para baixo dentro da barra antes de a barra subir ou descer... Mas em geral é melhor do que apenas uma ordem de emergência para lançar, embora o contrário às vezes doa mais do que se a EA fechar 1 ordem de emergência se o drawdown tiver aumentado após ter sido aberto... No entanto, a questão é que se a ordem de emergência repetida não for bem sucedida, o depósito sofrerá perdas e o inverso permite que o depósito permaneça a flutuar por mais tempo. Testei-o por enquanto e a inversão é implementada para grandes depósitos a partir de 500 euros. O inverso é relevante para grandes depósitos - 500 EUR, mas para os pequenos - simplesmente come-os e parece suspeito: "Onde está o dinheiro?)

 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, isso é provavelmente uma média, tendo em conta a reciclagem periódica.

se os mercados são persistentes e fecham todas as notícias, então talvez mais.

parar, bem

X2 para o ano com o mínimo risco de perda de investimento é um sucesso!

Tudo o resto é um jogo de afundamento em que apenas a data do afundamento permanece desconhecida. Tudo isto é para os jogadores, e os empresários sérios gostam de rendimentos estáveis, e para eles aquele que fez a % de retorno de X2, X3 da taxa de depósito bancário é um financiador frio.

1...911912913914915916917918919920921922923924925...3399
Novo comentário