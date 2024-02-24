Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 928
Desde que o Akello não volte a falhar na próxima semana.
Pensei que as minhas estratégias básicas não prestavam. Alguém pode me dar algumas estratégias básicas que eu deveria tentar melhorar usando meus agentes?
Toma uma contra-tendência. Estou a dizer-te como cirurgião. É a abordagem mais apropriada. Não há melhor altura para análises do que o início de uma "pullback....".
Toma uma contra-tendência. Estou a dizer-te como cirurgião. É a abordagem mais apropriada. Não há melhor altura para análise do que o início de uma pesquisa de retorno....
https://www.mql5.com/en/code/19598
Vou levar esta por agora, é uma estratégia antiga, mas é boa para a óptica.
mnogovhodov_02 2016 arr_Buy acabou assim:
A rapariga diz que tens razão, mas precisas de mais champanhe.
Ela é fixe, diz-lhe que eu disse olá17.
Fixe, dá-lhe os meus cumprimentos!!!!
Alternativa. O resultado de uma só vez nas aulas, sem probabilidades. Isso parece-me pior.
ok, você também dela :)
Talvez lhe ensine alguns pensamentos sóbrios em relação ao TC. Como você pode e não pode fazer.....
Talvez lhe ensine alguns pensamentos sóbrios em relação ao TC. Como você pode e não pode fazer.....
Ela diz que sou inteligente e que só tenho de a levar para a Austrália, ela tem lá uma amiga.
precisamos de um casamento falso para isso.
Parei de contar os erros destas tabelas como padrão.
Eu raciocino assim, eu levo a classe 1 diretamente, é mais óbvio: A classe inicial "0" deu uma previsão da classe "1" = 86118 e a classe "1" deu uma previsão da classe "1" = 12256. Isto significa que quando negociarmos, teremos uma falsa previsão de classe = 86118, enquanto a previsão correta = 12256, ou seja, erro = 86116/(86116+12256) = 87,5%9(!!!), se a classe "1" = entrada/posição - isto é um desastre. Mas a posição da classe "0" é muito decente - haverá apenas 5,3% de zeros errôneos na tomada de decisões.
Eu também não uso essas tabelas quando comparo modelos. Adicionei-o aqui só para maior clareza. Imediatamente você vê que um monte de zeros é projetado onde deveria haver "1", e você pode ver imediatamente que com uma árvore a projeção é ruim.