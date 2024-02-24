Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 928

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Desde que o Akello não volte a falhar na próxima semana.

Pensei que as minhas estratégias básicas não prestavam. Alguém pode me dar algumas estratégias básicas que eu deveria tentar melhorar usando meus agentes?

Toma uma contra-tendência. Estou a dizer-te como cirurgião. É a abordagem mais apropriada. Não há melhor altura para análises do que o início de uma "pullback....".

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Toma uma contra-tendência. Estou a dizer-te como cirurgião. É a abordagem mais apropriada. Não há melhor altura para análise do que o início de uma pesquisa de retorno....

https://www.mql5.com/en/code/19598

Vou levar esta por agora, é uma estratégia antiga, mas é boa para a óptica.

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
  • votos: 15
  • 2018.01.22
  • Vladimir Karputov
  • www.mql5.com
Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the...
 
A estratégia básica é necessária SOMENTE para selecionar o momento (hora) para a análise. Pode ser estático e não ter parâmetros de optimização. Se optimizarmos a estratégia básica, ficamos com um monte de modelos. A otimização da estratégia básica não faz sentido. O carregamento é tratado pela NS. Basta estabelecer na estratégia básica um conjunto conveniente de parâmetros, em termos de número de negócios por dia, e já usá-lo para treinar a NS....
 

mnogovhodov_02 2016 arr_Buy acabou assim:


y_pred
y_true01
010179752445
12431024208
 
Maxim Dmitrievsky:

A rapariga diz que tens razão, mas precisas de mais champanhe.


Ela é fixe, diz-lhe que eu disse olá17.

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Fixe, dá-lhe os meus cumprimentos!!!!

ok, você também dela :)
 

Alternativa. O resultado de uma só vez nas aulas, sem probabilidades. Isso parece-me pior.


y_pred
y_true01
08174472498
11861829900
 
Maxim Dmitrievsky:
ok, você também dela :)

Talvez lhe ensine alguns pensamentos sóbrios em relação ao TC. Como você pode e não pode fazer.....

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Talvez lhe ensine alguns pensamentos sóbrios em relação ao TC. Como você pode e não pode fazer.....

Ela diz que sou inteligente e que só tenho de a levar para a Austrália, ela tem lá uma amiga.

precisamos de um casamento falso para isso.

 
SanSanych Fomenko:

Parei de contar os erros destas tabelas como padrão.

Eu raciocino assim, eu levo a classe 1 diretamente, é mais óbvio: A classe inicial "0" deu uma previsão da classe "1" = 86118 e a classe "1" deu uma previsão da classe "1" = 12256. Isto significa que quando negociarmos, teremos uma falsa previsão de classe = 86118, enquanto a previsão correta = 12256, ou seja, erro = 86116/(86116+12256) = 87,5%9(!!!), se a classe "1" = entrada/posição - isto é um desastre. Mas a posição da classe "0" é muito decente - haverá apenas 5,3% de zeros errôneos na tomada de decisões.

Eu também não uso essas tabelas quando comparo modelos. Adicionei-o aqui só para maior clareza. Imediatamente você vê que um monte de zeros é projetado onde deveria haver "1", e você pode ver imediatamente que com uma árvore a projeção é ruim.

1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399
Novo comentário