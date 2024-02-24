Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 924

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:
você descobriu?
A questão é filosófica...

A resposta está aqui:

Vai entrar em todo o depoimento sobre o real?

Se "NÃO! "Porque não?
[Excluído]  
Renat Akhtyamov:

Vai filosofar mais um pouco. Quando acabar de filosofar, não se esqueça de partilhar

 
Renat Akhtyamov:

A resposta está aqui:

Você pode pelo menos ganhar dinheiro na sua foto com ribbets. E ele teve ainda pior - assim que houve grandes novidades e os padrões de mercado mudaram, os lucros caíram.

Foi por isso que eu disse sobre a mudança - ele teria tido lucro a partir daquele momento se tivesse escutado.

 
Dr. Trader:

Na sua foto você pode ao menos ganhar dinheiro com fitas. E a dele é ainda pior - assim que houve grandes notícias e os padrões de mercado mudaram, os lucros baixaram.

O padrão é sempre o mesmo.

o início da demonstração/real de 95% ATS:


Se isto estiver presente, o PBX será desmantelado.
[Excluído]  

Ahahaha... dispara.

que outras opções?

 
Dr. Trader:

Na sua foto você pode ao menos ganhar dinheiro com fitas. E tem ainda pior - assim que houve grandes novidades e os padrões de mercado mudaram, os lucros baixaram.

Foi por isso que eu disse sobre a mudança - ele teria tido lucro desde então, se tivesse ouvido.

Significa que a tendência não se destaca e que o comércio fica barulhento e plano, porque vacila para frente e para trás durante muito tempo.

Se for NS, isso também significa que os insumos não são filtrados antes de serem submetidos ao treinamento. Parece-me óbvio.

[Excluído]   
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   TRAIN RMS ERRORS
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   0.28603 0.29218 0.27760 0.29604 0.29968 0.29730 0.29597 0.32624 0.34216 0.34551
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   OOB RMS ERRORS
2018.05.18 23:31:53.169 Core 1  2018.05.17 23:59:59   0.40863 0.41922 0.39452 0.42180 0.42196 0.41680 0.41930 0.46710 0.49052 0.48988


 
Maxim Dmitrievsky:

Eu digo-te que coco malicioso temos) agora ele vai agarrar-se à curva de teste todos os dias.

A tentar ajudar. Veja o lucro das negociações - se a estratégia for aleatória, cada negociação trará prejuízo igual a comissão+spread.

Se a perda média é maior que a comissão+spread, então o cp está negociando estritamente na direção oposta à que deveria. Procura por erros, algo está errado. Tente aumentar o período de treino, demore alguns meses.

Especialmente olhe para os seus negócios na libra - uma estratégia aleatória ruim não pode negociar estritamente no vermelho o tempo todo, é estatisticamente impossível. A estratégia é boa, mas você deveria ter revertido os sinais. Talvez tenha misturado as classes 0 e 1 nos dados do treino?
[Excluído]  
Dr. Trader:

Eu estou a tentar ajudar. Se tenho a sensação de que o mercado está a mudar de alguma forma, não sei porque vou recorrer a ele.

Se a perda média é maior do que a comissão+spread, então o cp está a negociar estritamente na direcção oposta à necessária. Procura por erros, algo está errado. Tente aumentar o período de treino, demore alguns meses.

Está bem, eu sei. Já escrevi que havia outro modelo na libra (pode ser que me tenha escapado porque o tenho feito em lotes), no euro também, desde o início desta semana que tenho usado outro modelo.

Estou indo bem, meu TP está melhorando e depois volta para trás.

não vale a pena entrar em detalhes, pois há melhores atualizações, por exemplo, a captura de tela acima. Na próxima semana já vou fazer o upload de um novo

 

Como não reeducar o modelo, alguém tem alguma sugestão?

Eu tenho-o assim:

f1_score treino: 0.96

f1_score test: 0.59

Você já se re-treinou?

1...917918919920921922923924925926927928929930931...3399
Novo comentário