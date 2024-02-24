Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 919
O mesmo, mas o passo ao contrário já é de 20 pips. Estou testando de maio a maio para o ano, mas na primeira década de 2018 tudo começa. Agora estou a meio do período e pareço estar bem - depo 100 euros, 5% de drawdown para accionar a ordem de emergência e depois a inversão da direcção dos preços está a apanhar. Mas este sistema também está perdendo, apenas as configurações capturadas. Ai de mim. Embora esteja a perder com menos frequência.
Vou actualizar o Expert Advisor esta semana, talvez esta ideia seja útil para alguém. Também devo mencionar a mudança de estratégia, é uma coisa legal, mas falhei em implementá-la de tal forma que avalia a rentabilidade de 1 negociação para as últimas 10 negociações, por exemplo, meus cálculos são médios e o depósito é quase perdido antes que a mudança de estratégia seja acionada, embora eu possa certamente brincar com ela. Eu pego no lucro da história da EA e divido-o pelo número de negócios na história. Este coeficiente (razão) no valor < TakeProfit/3 ativa a mudança de estratégia. Divido por três porque as contra-ordens - como regra, um EA tem de fazer 3 operações para obter TakeProfit. Se o comércio foi baseado em contra-ordens, será baseado em 1 ordem. E vice versa. Usando este tipo de add-ons, eu quero ajudar o meu Expert Advisor a não perder dinheiro, pois não é estável nos ganhos.
Cortina. E, mais uma vez, na bóia fundiu-se. 26/09/2017. Só as barras do apartamento engordaram um pouco, mas não o suficiente para apanhar a reversão... Aí estão no máximo 50-100 pips. O reverso provavelmente vai comer o depósito. Vou definir um passo de 100 pips agora e ver o que acontece. E o que vai acontecer - o Expert Advisor desapareceu. Não posso dar-me ao luxo de rolar 100 pontos na direcção errada com um depósito de 1000 pontos no Lote 3... Em geral, o mercado não pode ser enganado )) Ele conhece o seu negócio.
A propósito, eu tenho pensamentos sobre este cenário de mercado, vamos testá-lo :)
Um depósito de 10.000 euros passou a zona plana. 7 reversões de um possível 15 foram suficientes. O depósito está muito em baixo, mas não está a descer. Heh. Isso é fixe. Ainda está no teste, muito longo, embora o período seja de apenas 1 ano.
Se você não se importa, por favor me envie um conjunto de preditores e um alvo de treinamento/teste para NS ou andaimes - apenas um arquivo de texto. Quero entender se estou torto ou se a ferramenta é burra.
Aleksey faz um projeto aberto - carregue os arquivos para a YandexDisk e as pessoas vão pegar, especialmente com dicas))))). Caso contrário, os inovadores locais estão todos espalhados pelos cantos com seus sistemas de negociação, e todo o trabalho de base enterrado no chão até tempos melhores. Nada é claro, apenas uma cortina de fumo. Acho que é hora de enviar a equipe 'A' ao Max antes que ele voe para a Austrália. Estou interessado por uma razão).
Ensine o Max a inverter os seus sinais TS :)
Ele está estritamente em défice, enquanto que o contrário estaria em vantagem.
Podes ensiná-lo ou não... As pessoas teimosas nunca compreendem novos conhecimentos, infelizmente...
Ensine a Max a inverter os sinais TS :)
Ele está estritamente no vermelho, enquanto que negociar no oposto estaria no positivo.
No canil é uma versão diferente, é um teste.
Vou treinar de novo na próxima semana e gostaria de ver que tipo de desvios pode haver para não estragar tudo de verdade.
E para que investidores tão grandes não te enforquem pelos teus coxes..... :-)