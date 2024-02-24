Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 908
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Vtreat.R.
Obrigado.
É alguma coisa em R?
Experimentei meu kit em Rattle - selecionado para aprender em todas as redes, acabei com um erro após um longo tempo de deliberação
Em ciclos)).
Mas todas as combinações e PCs vão contar durante vinte e quatro horas...
10 preditores, combinações 2^10 = 1024.
20 preditores, = 2^20 = 1048576
É quantas vezes você precisa treinar uma floresta/nS.
Eu não tenho pressa... Eu poderia jogá-lo em um computador separado e deixá-lo contar para si mesmo.
Mas que software digno você tem?
Vtreat.R
Como é que o posso gerir? Eu chamovtrear() e ele se afasta.
alguma foto? pare de falar de nada, você também não precisa de nenhuma boa foto, rs :)
Eu nem sequer sei... Doc também deu todos os códigos para MKUL para que o modelo possa ser usado imediatamente em MT. A única coisa que eu não gostei no elmnn é que não importa quantas vezes eu o tenha treinado, ele sempre dá o mesmo resultado no OOS. Portanto, não importa quantas vezes eu o treine, dá sempre o mesmo resultado :-) Mas o trabalho ainda agora começou e preciso de mais testes para ter um veredicto de confiança...
Como é que o posso gerir? Eu chamovtrear() e ele se afasta.
Seja como for, é assim. Mas é avaliação para classificação de alvos onde há apenas 0 e 1. Para a regressão é bem diferente...
Como interpretar corretamente o resultado de um modelo florestal aleatório - é bom ou ruim?
Sobre os dados do teste (15%)
Foi assim que não consegui dividi-lo em dois arquivos, ninguém consegue explicá-lo claramente :(
Como é que o posso gerir? Eu chamovtrear() e ele se afasta.
O pacote é chamado de forma diferente e precisa:
biblioteca(vtreat)
O pacote contém várias funções, é muito preguiçoso para abrir a documentação?
É mais ou menos isso. Mas esta é uma estimativa para a classificação alvo onde há apenas 0 e 1. Para a regressão é diferente...
Então não tem uma concha gráfica? Como é que se invoca isso?
O pacote é chamado de forma diferente e deve ser:
biblioteca(vtreat)
O pacote contém várias funções, é muito preguiçoso para abrir a documentação?
Onde obter a documentação?
Então não tem concha gráfica? Como se invoca uma concha?
Não. Mas eu escrevi um guião que carrega tudo para se sobressair e depois faço a minha magia lá. Não te posso dar o guião porque é o meu brainchild.... Bem, eu fiz uma coisa original fixe ali. Não sei como estimam os preditores, mas o resultado é uma tabela muito legível para análise posterior... E assim por diante...