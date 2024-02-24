Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 913
Resulta destas palavras que o treinamento em uma grande quantidade de dados dará maus resultados à medida que o mercado muda, mas então como pode uma árvore primitiva ser treinada para criar regras para esta enorme amostra com uma pequena margem de erro? Aleatoriedade?
"Enchimento" é se houver uma regra por linha, mas se houver 100-300 linhas de amostragem por regra? Aleatoriedade?
aprender a fazê-lo correctamente.
Oh, Maximka... Tu obrigaste-me a fazê-lo... Vejo que tens o H4, que período de tempo é esse???
Aprenda a fazê-lo correctamente. E isso é daqui a quinze dias. Que bela.... Não é apenas uma troca. Olha para os lucros e perdas médios. Então... não preciso de ser ensinado. Sou professor. Eu também sou professor. Mas os meus alunos são muito teimosos hoje em dia. Diga-lhes uma coisa, eles fazem outra coisa... 12 Não está certo...
Uma engrenagem com uma cabeça como um elefante. Significa mais memória, mas não é uma generalização....
Porque me estás a mostrar um testador, eu estou a mostrar-te uma semana de trocas ao vivo. Que diferença faz o gráfico que eu abri para você :)
Que testador, vá lá, estou a negociar SÓ na conta real...
E assim.... Reconhece-o?
Tenho obtido bons resultados, tentei negociar com contas antigas, tive uma boa semana, mas acho que não... Se estás a pensar nisso agora, és o melhor!
ah, certo, apartamento eterno... Isso é porque você aprende seus apartamentos em pouco tempo, quantas vezes você os ensina em pelo menos meio ano?
Então é só um palpite aleatório?
Eu anexei um arquivo por um mês - espero uma opinião de um especialista.
Está bem, vou contar-te um segredo, mas tu não contas a ninguém. Combinado?
O fato de que com o aumento da amostra de treinamento existe algo como um comprimento crítico da amostra, acostumando-se por um valor extra a qualidade do treinamento modelo começa a despencar. Imediatamente. E não importa como você treina, você ainda vai ter.... já percebeste a ideia. Por isso o meu trabalho é ganhar dinheiro, não provar a todos que treinei o modelo durante meio ano com uma boa curva de aprendizagem. Eu treino o modelo para que a qualidade do modelo não fique abaixo do limiar de 0,71 como estimado pelo R-score, e você sabe porque não vou te aborrecer com isso. Porque a entropia do alvo é cerca de 0,69, então eu recebo um modelo que sabe mais sobre a variável de saída do que a incerteza dessa variável em si. Este é o tipo de modelo que pode funcionar no futuro próximo. Sim, esse futuro é de 10-15 sinais dentro de 1-2 dias. Então, isto é trabalho... Se for preciso, construirei os modelos todos os dias pela manhã em frente à Europa, porque o meu objectivo não é provar algo a ninguém, o meu objectivo é ganhar dinheiro. Não é culpa minha ter de trabalhar tanto. Você tem que aceitar a realidade como ela é e não tentar ver o que você quer nela... Tenho um pressentimento que amanhã vou postar um vídeo... Você vai me pegar, Maxim...
)))) em suma, diga-lhe o que não, os resultados serão aleatórios com esta abordagem. (a longo prazo)
e seu gráfico de longo prazo mostra que sua expectativa geral é menor que zero - exatamente o mesmo se você tivesse treinado seu modelo durante todo o período, ele é estupidamente pouco robusto
tente somá-lo novamente na sua cabeça.