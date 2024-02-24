Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2157

Maxim Dmitrievsky:

Preciso de uma função eficiente que coloque a propagação no espaço de recursos

você pode tentar isto

prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True)
prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True)
sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000
 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

em seguida, calcular o alvo com base em close_diff ou amostra de uma troca aleatória.

Estou apenas a serrar o alvo e parece que isto

Aleksey Vyazmikin:

Por que fazer uma avaliação para as "pessoas do fórum", qual é o propósito desta tarefa?

Estou impressionado com a sua capacidade de trabalhar para um objectivo. Essas pessoas podem sempre encontrar o seu lugar numa equipa. A natureza coletiva do negócio tem precedência sobre o individual.

É possível criar um grupo de trabalho para uma tarefa séria.

welimorn:

você pode tentar isto

então use close_diff para calcular o alvo, ou amostra de uma troca aleatória.

Acabei de ver o alvo e consegui-o assim.

Fixe! Vou tentar isso, obrigado.

Era assim que eu queria fazer.

 
Maxim Dmitrievsky:

Fixe! Vou tentar, obrigado.

Era isso que eu queria fazer.

acima do erro, precisamos de adicionar o spread:

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

e agora ambas as turmas parecem estar a ser agrupadas))


welimorn:

acima do erro, você tem que adicionar o spread:

e agora ambas as turmas parecem estar a ser agrupadas))


Quase a dormir agora... Vejo mais tarde. Bem, se não resultar, há outra opção desafiadora, talvez a descreva mais tarde, se lá chegar.
 
Maxim Dmitrievsky:

Você tem que trabalhar com densidades de espalhamento para cada grupo de rótulos. Ainda não vejo nenhuma outra opção, apenas variações hardcore

com densidades variáveis e pontos de encontro entre

diffs de aceleração... as acelerações manuais não são significativas

 
Maxim Dmitrievsky:
Estou quase a dormir... Vejo mais tarde. Bem, se não funcionar, há outra opção complicada, eu descrevo-a mais tarde, se lá chegar.

você tem que dormir à noite)))) com esse fuso horário))))

 
Uladzimir Izerski:

Estou impressionado com a sua capacidade de trabalhar para um objectivo. Essas pessoas podem sempre encontrar o seu lugar numa equipa. A natureza coletiva do negócio tem precedência sobre o individual.

Há uma oportunidade de criar um grupo de trabalho para uma tarefa séria.

Obrigado pela avaliação lisonjeadora.

És um mestre em fugir às respostas.

Então, o que queres sugerir?

 
Valeriy Yastremskiy:

Fui à primeira classe em 73 e ele estava no exército.... considere... pais e filhos livro eterno)))))

Achas que é uma coisa da idade?

Reparei que hoje em dia os reformados não se sentam lá fora a coscuvilhar como costumavam...

Aleksey Vyazmikin:

Obrigado pela avaliação lisonjeadora.

Você é um mestre em fugir às respostas.

Então, o que tem para oferecer?

Aparentemente o mesmo que o letão.
