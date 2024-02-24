Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2157
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Preciso de uma função eficiente que coloque a propagação no espaço de recursos
você pode tentar isto
em seguida, calcular o alvo com base em close_diff ou amostra de uma troca aleatória.
Estou apenas a serrar o alvo e parece que isto
Por que fazer uma avaliação para as "pessoas do fórum", qual é o propósito desta tarefa?
Estou impressionado com a sua capacidade de trabalhar para um objectivo. Essas pessoas podem sempre encontrar o seu lugar numa equipa. A natureza coletiva do negócio tem precedência sobre o individual.
É possível criar um grupo de trabalho para uma tarefa séria.
você pode tentar isto
então use close_diff para calcular o alvo, ou amostra de uma troca aleatória.
Acabei de ver o alvo e consegui-o assim.
Fixe! Vou tentar isso, obrigado.
Era assim que eu queria fazer.
Fixe! Vou tentar, obrigado.
Era isso que eu queria fazer.
acima do erro, precisamos de adicionar o spread:
e agora ambas as turmas parecem estar a ser agrupadas))
acima do erro, você tem que adicionar o spread:
e agora ambas as turmas parecem estar a ser agrupadas))
Você tem que trabalhar com densidades de espalhamento para cada grupo de rótulos. Ainda não vejo nenhuma outra opção, apenas variações hardcore
com densidades variáveis e pontos de encontro entre
diffs de aceleração... as acelerações manuais não são significativas
Estou quase a dormir... Vejo mais tarde. Bem, se não funcionar, há outra opção complicada, eu descrevo-a mais tarde, se lá chegar.
você tem que dormir à noite)))) com esse fuso horário))))
Estou impressionado com a sua capacidade de trabalhar para um objectivo. Essas pessoas podem sempre encontrar o seu lugar numa equipa. A natureza coletiva do negócio tem precedência sobre o individual.
Há uma oportunidade de criar um grupo de trabalho para uma tarefa séria.
Obrigado pela avaliação lisonjeadora.
És um mestre em fugir às respostas.
Então, o que queres sugerir?
Fui à primeira classe em 73 e ele estava no exército.... considere... pais e filhos livro eterno)))))
Achas que é uma coisa da idade?
Reparei que hoje em dia os reformados não se sentam lá fora a coscuvilhar como costumavam...
Obrigado pela avaliação lisonjeadora.
Você é um mestre em fugir às respostas.
Então, o que tem para oferecer?