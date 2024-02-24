Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 914
Confesso que pensava que os dados eram uma porcaria, mas não eram. Há alguma utilidade nisso. Se não houver erros de upload. Não há espreitadelas ou duplicações, não há problema para uma saída buy.......
Isto é para uma saída de venda...
A enviar o guião. Não é o que eu uso, mas fiz o meu a partir dele, por isso é um bom começo... Boa sorte!!!
Sempre me perguntei sobre este fórum. Eu só tenho arquivos mq4 que podem ser publicados. Deixa-me só uma linha. Eu vou enviar-te...
)))) em resumo, diga-lhe o que não, que os resultados serão aleatórios com esta abordagem. (a longo prazo)
e seu gráfico de longo prazo mostra que sua expectativa geral é menor que zero - exatamente o mesmo se você fosse treinar seu modelo durante todo o período, ele é estupidamente pouco robusto
Tente somá-lo na sua cabeça novamente.
Temos apenas uma visão diferente do mercado, você acha que existem modelos de vida longa, conseguir um modelo que funcione num OM suficientemente longo é comparável a uma má sorte. Eu, pelo contrário, acredito que o mercado tem períodos extremamente pequenos de padrões que requerem a construção constante de modelos. A diferença é que você não sabe ao certo que depois de um mês pode levantar algo que eu tenho a certeza de ganhar nos próximos dois dias, sem grandes drawdowns, mas não sem erros...
Portanto, faça um testador virtual e recicle a cada hora, e você verá que não funciona a longo prazo ))
Obrigado! Muito interessante, ainda estou terminando a análise manual, os resultados parecem encaixar - vou postar mais tarde para comparação. Mas, o preditor arr_DonProc é bom por idéia, mas corta fortemente os insumos quando é vendido. Talvez eu deva comprimir, não 10 variantes, mas 3?
Obrigado pelo guião, vou agora escrever pessoalmente.
No entanto, penso que o ficheiro não é apagado, mas simplesmente não anexado - pode zipá-lo e ficará bem.
Nós simplesmente temos uma visão diferente do mercado. Você acha que existem padrões de vida longa, mas conseguir um padrão para trabalhar por um tempo suficientemente longo é como ter azar. Eu, pelo contrário, acredito que o mercado tem períodos extremamente pequenos de padrões que requerem a construção constante de modelos. A diferença é que você não sabe ao certo que depois de um mês pode subir contra o que eu tenho certeza de ganhar nos próximos dois dias, sem grandes drawdowns, mas não sem erros...
Treinamento por um mês - mínimo, bem, seria mais de 2-3 meses. Teste - 1-2 meses - o suficiente.
Se menos, acontece que estamos tentando adivinhar a tabela de multiplicação, sabendo as respostas para apenas uma pequena parte dela. É claro, que não somos capazes de adivinhá-lo na sua maioria).
Portanto, faça um testador virtual e recicle a cada hora, e você verá que não funciona a longo prazo ))
Não há necessidade de arranjar problemas. Eu trabalho em modo online, então você vai ver 12
Um mês de treinamento é o mínimo, seria bom ter 2-3 meses. Um teste - 1-2 meses - é suficiente.
Se menos, acontece que estamos tentando adivinhar a tabela de multiplicação, sabendo as respostas para apenas uma pequena parte dela. É claro que, na maioria das vezes, não vamos adivinhar).
Eu digo que a qualidade do modelo cai drasticamente, e assim o modelo é adequado para o mercado atual. O modelo pode conseguir fazer 5-10 negócios lucrativos por alguns dias sem muitos erros. Mas o modelo sabe muito mais sobre o mercado neste momento do que o próprio mercado (claro que condicionalmente). Mudar para um prazo mais antigo, só isso, aqui está o relógio e não me dá paz com o último sinal para vender. Acho que irá quando ninguém espera isso no mercado agora....
Pare de roubar os meus modelos :)
Vá lá... viu o meu acordo e roubou-o... Ok... Eu não sou ganancioso...
Certo... Eu só troco um instrumento e esse é a Libra. Como será que as pessoas o fazem em vários ao mesmo tempo...
Qual é a hora de abertura, qual é a tua?
Não importa realmente se ambos temos alces :-)