Eu não tenho um número igual, pois a TC não espera ter lucro em cada espirro. No arquivo a coluna 1-2 é informativa, 3 e 4 são dois alvos independentes e os demais são preditores para eles.
Isto é uma treta. Estás mesmo a alimentar o NS com minutos inteiros. Sinto-me mal por ti. Você não entende a essência das redes neurais. Não é um caixote do lixo para atirar ENCONTROS de lixo para dentro. Você sabe disso. Carregue os dados do último mês e não mais, já que você não pode se separar das suas minúcias, e então veremos o que se passa...
Isto é uma treta. Estás mesmo a comer minutos no NS. Sinto-me mal por ti. Você não entende as redes neurais. Não é um caixote do lixo para atirar ENCONTROS de lixo para dentro. Você sabe disso. Carregue os dados do mês passado e não mais, já que não pode se separar das minúcias, veremos o que se passa...
Entendi, seu sistema é para ajustes em pequenos intervalos de tempo - Estou procurando por sistemas estáveis em intervalos de tempo longos....
Obrigado.
Alteração dos parâmetros de treinamento do PA padrão, com base nos resultados do treinamento anterior. Em essência é o mesmo recozimento, mas controlado manualmente.
Eu não uso pacotes NS R, mas não os excluo no futuro. Eu estou trabalhando com um ambiente diferente.
Existem métodos genéticos, evolutivos e Bayesianos para obter hiperparâmetros óptimos dos modelos. Lidar de mãos dadas com isso é inútil.
IMHO, é claro.
Boa sorte.
Há uns dias, falei com o Doc e disse-lhe como estava a avaliar o modelo. Disse-lhe imediatamente que o modelo foi requalificado e apresentei a teoria de que se o modelo for requalificado, eu deveria inverter os sinais e ganhar dinheiro. Ele era céptico e eu, pessoalmente, não me dou bem com esta abordagem. Mas a realidade mostra que é disto que se trata. Antes da linha azul o período de treinamento, depois de hoje e o que vemos????
Então, por que não voltei a treinar o modelo antes da abertura das negociações de hoje, sabendo que foi re-treinado? Estou a perguntar-lhe ..... Vim ao mercado para fazer dinheiro, não para me afirmar, e não importa se isso vai contra a minha lógica ou contra os meus pensamentos estabelecidos......
Portanto, por volta de Setembro planeio gravar um vídeo, que será interessante não só para principiantes, mas também para veteranos, onde explicarei uma série de razões pelas quais vocês não têm sucesso.........
Estou a ver, o vosso sistema é para pequenos períodos de tempo - estou à procura de sistemas estáveis durante longos períodos de tempo....
Lamento, mas não existe tal coisa, senão teria sido usada pelo público há muito tempo e o mercado teria perdido a sua eficácia. Os sistemas a longo prazo podem geralmente dar-se ao luxo de entrar em drawdown e não há garantias de que sairá dele. Gostava de te ver na altura, a pensar se vai ou não vai. Tretas. O mercado está no momento. Aqui e agora.... e os erros nele cometidos são inaceitáveis....!!!!
Portanto, por volta de Setembro planeio gravar um vídeo, que será interessante não só para principiantes, mas também para profissionais, onde explicarei uma série de razões pelas quais vocês não têm sucesso.........
aprender a aprender
Resulta destas palavras que o treino de uma grande quantidade de dados dará maus resultados à medida que o mercado muda, mas então como é possível treinar uma árvore primitiva para criar regras para esta enorme amostra com uma pequena margem de erro? Aleatoriedade?
O mercado é um trabalho diário e se eu tiver que construir modelos todos os dias (o que eu fiz de uma vez) vou continuar a fazê-lo, porque eu vim aqui para ganhar dinheiro, não para me exibir. Os recém-chegados e os lentos tentam, no início, tornar suas opiniões uma realidade, e você deve, ao contrário, mudar suas opiniões de acordo com a realidade. Essa é uma das razões pelas quais você não tem sucesso. Posso explicar muito mais claramente por vídeo, do que escrevendo tudo isto... Talvez a palavra impressa não faça muito sentido para ti. Bem... Eu vou usar a minha voz :-)
aprender a fazê-lo correctamente.
Fixe.
Existem métodos genéticos, evolutivos e Bayesianos para a obtenção de hiperparâmetros óptimos dos modelos. Não é promissor fazer isto de mão em mão.
IMHO, é claro.
Boa sorte.
O recozimento é o recozimento em África). Para um recozimento eficaz, o principal é passar para o próximo passo (redução de passos) após o anterior. Caso contrário, podemos chegar a algum lugar no min-max local e, além disso, ele não sairá.
Eu discordo absolutamente de ti neste ponto.