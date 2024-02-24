Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 911
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu disse-te, eu era vendedor de software quando a procura estava lá, então voltei à minha própria maneira de fazer as coisas... Mas o que eu fiz e o que recebi de Mishekov foi lixo e consistiu em aprender a grade por um curto período de tempo (dois ou três meses) na AOI se a memória servir, entradas em várias moedas. Foi um recado de idiota...
De quem você está falando agora?
Meu, não consigo encontrar essa fotografia. Acho que está numa unidade portátil. Vou afixá-lo mais tarde porque está na minha cabeça há algum tempo e vamos falar sobre isso... ...como se costuma dizer...
Onde posso ler como o pré-aprendizado é feito internamente? Pensei que só os Bayesianos eram bons no pré-aprendizado.
O mesmo que no treinamento inicial, apenas em vez de uma rede neural com pesos inicialmente iniciados, usamos um modelo já treinado. Isto é normalmente o que usamos no treino.
callback_model_checkpoint("checkpoints.h5"),
Dê uma olhada em
Boa sorte.
Senk!
Não há problema. Atira-a para dentro... Avisa que o alvo deve ser equilibrado...
O que queres dizer com equilibrado? Eu não sei como avaliá-lo.
Enquanto procurava uma foto, encontrei um marcador de página no "The Lab". Agora está aberta por alguma razão e foi isto que eu descobri. C'um caraças... Trickster, parece que és um pistoleiro contratado. Por alguma razão, pensei que era aí que eu estava a falar contigo. Mas eu não te vejo na lista de participantes..... Hmm..... onde costumávamos sair, se alguma vez saíssemos. Estou a falar de antigamente....
O que significa ser equilibrado? Não sei como avaliá-lo.
O número de zeros e uns deve ser igual. Mas isso não é necessário. É importante que os dados estejam em ordem cronológica. Os que estão no fundo são os mais recentes. Vá lá... à espera...
O número de zeros e uns deve ser igual. Mas isto não é obrigatório. É importante que os dados estejam em ordem cronológica. As que estão no fundo são as mais recentes. Vá em frente... à espera...
Eu não tenho um número igual, pois a TC não espera ter lucro em cada espirro. No arquivo 1-2 coluna é informativo, 3 e 4 são dois alvos independentes e os demais são preditores para eles.
Mas eu encontrei esta foto no laboratório. À direita está Leonid Velichkovsky, e à esquerda Steve Ward, criador do agora extinto Neuroshell Trader. Espero que os participantes na foto não se importem que eu a publique. No fundo, na parede, está a primeira NeuroShell. Leonid foi ao escritório da América e tinha uma foto dele na sua chegada. A última data do posto do laboratório data de 2010. Nessa altura, a actividade dos participantes já tinha caído e tinha-se tornado morta.
Então é aí que eu quero chegar. Ao nível de 2010, o desenvolvimento da NS não foi o que é agora. O campo da IA evoluiu muito nos últimos anos. Sim, as redes em NS têm sido terrivelmente super-treinadas e a qualidade dos modelos tem sido ou melhor, não tem sido de todo. Em todos os anos que tenho usado NS, nunca consegui obter um resultado decente. Leonid foi o único usuário do NSh licenciado, e custou 2500 rublos Bakinsky. Mas a interface e as possibilidades que proporcionou ao trader foi um grande avanço. A negociação em CS não foi feita de forma aleatória como na MT, mas por conjuntos inteiros de indicadores. Não foi necessário ser um programador durante 3-4 minutos para criar uma estratégia de negociação com base no indicador desde o indicador até ao infinito. E foi tudo feito com um rato. É disso que nós precisamos. Exatamente o programa do trader. Então aqui.....
E agora imagine se reanimarmos, mas incluindo os últimos avanços no pré-processamento, novos modelos e métodos de aprendizagem que não conduzam a sobre-vestimentos. Em geral, fazer um programa comercial com um poderoso aparelho nerocet... Isto será uma explosão no mercado de software, porque é fácil de entender e não precisa ser um programador. Pontes e datalinks já foram criados para enviar sinais para o terminal.
O programa é MUITO bom, a única coisa que lhe faltava era um bom bloco de treino para redes, pré-processamento de dados, etc. Acho que os comerciantes teriam apreciado e adoptado.
Eu poderia estar errado, mas o programa deixou de existir após a morte de Steve e dado o fato de que ele estava sendo ferozmente requalificado, não foi bem recebido pela comunidade comercial....
1. No pacote darch(v0.12.0) a finetuning pode ser feita várias vezes em um novo lote de dados. Há quanto tempo é que isto não foi testado.
Em keras/tensorflow todos os modelos são treináveis, e a partir de qualquer fase do treino anterior. Naturalmente, os resultados intermediários do treinamento têm que ser salvos.
Obrigado.
2. Que tipo de jogo você quer mudar os parâmetros de aprendizagem e quais deles? O que é recozimento manual?
Boa sorte.
Eu altero os parâmetros de treinamento de um BP padrão com base nos resultados do treinamento anterior. Em essência é o mesmo que recozimento, mas controlado manualmente.
Eu não uso pacotes NS R, mas não os excluo no futuro. Eu trabalho com outro ambiente.