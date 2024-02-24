Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 324
O que significa quando os resultados começam a entrar em turbulência durante a optimização genética? :) O gráfico deve melhorar com o tempo
Talvez seja necessário diminuir ou aumentar o tom. Isto é, ou falha ou não consegue sair do poço. Correcção, não sei como é organizado em MT.
E começou a ocorrer em diferentes períodos de tempo durante as corridas... É estranho... no entanto é 100% durante um mês em 5 minutos :) e o número de negócios chega a quase 200. Isso não é exactamente uma moeda. Tenho notado uma coisa tão estranha.
Também notei a estranheza de que com 1/4 para a frente é sempre pior do que com 1/2, acho que é por causa da quantidade decrescente de história para o backtest e não se retrai tanto, mas é apenas um palpite.
E em prazos diferentes começou a acontecer... estranho... no entanto 100% durante um mês em 5 minutos :) e o número de negócios é quase 200. Isso não é bem uma moeda.
No M1, como você faz progressos?
Agora correndo na nuvem, tirarei uma foto de tela quando terminar
Tenho a sensação de que vou fazer batota com um comerciante. Tenho a sensação de que vou fazer batota com um rogone... No entanto, tenho 100% durante um mês em gráficos de 5 minutos :)
Eu provavelmente tenho mais ou menos o mesmo -10-16%/mês. Só que eu não conto do depoimento, mas do volume do negócio - acho que reflete melhor a realidade. Tens de o contar por cima do ombro.
A propósito, eu não uso genética. A minha atitude em relação à optimização automatizada é cautelosa.
Eu provavelmente tenho mais ou menos o mesmo -10-16%/mês. Só que eu não conto do depoimento, mas do volume do negócio - acho que reflete melhor a realidade. Tens de o contar por cima do ombro.

A propósito, eu não uso genética. Em geral, estou desconfiado da auto-optimização.
A propósito, eu não uso genética. Em geral, estou desconfiado da auto-optimização.
Que tipo de NS?
Também NS? Que tipo de NS?
Ainda não NS. Lógico, mas já é tão complicado que já não consigo aguentar mais. Outra complicação é um caminho directo para o manicómio). Isto deixa-me com a Data Mining. Não há muita escolha).
É por isso que aceitei a NS, porque não consigo lidar com toneladas de código com lógica )) como deixar tudo vir até mim por si só.
Na M1, como está?
Na M1 é algo semelhante:
1. precisamos ajustar a lógica para negociação de alta freqüência, o trailing não é suficiente aqui
2. ordens de compra e venda prevalecem em corridas diferentes, o que pode indicar que o sobretreinamento, para os minutos 2 semanas de treinamento é muito...
Nos minutos, algo semelhante, mas:
1. precisamos de ajustar a lógica para uma negociação de maior frequência, não é suficiente aqui
2. As ordens de compra ou venda prevalecem em corridas diferentes, o que mais uma vez pode indicar sobretreinamento.
Sim.
Nunca pensei sobre isso, mas é bom.