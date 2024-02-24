Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3037
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você já o copiou pela 40ª vez, a mesma coisa, a mesma coisa ....
A única pergunta é: onde está o robô?
Não há robô, porque tivemos que rejeitar o professor e houve problemas técnicos com o consultor. Agora todos os problemas técnicos foram superados.
Considero sua ideia com o equilíbrio inviável, embora tenha gostado dela inicialmente. O equilíbrio NÃO pode ser um professor, porque ele NÃO existe. Você precisa projetar um professor com mais cuidado do que eu fiz antes.
Um erro de classificação não é um indicador. O indicador é o saldo e a linha de saldo. Anos 5 e mais.
Mostrei a você um balanço patrimonial com um erro de classificação de 8,3% no OOS. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3008#comment_46150275
Lucrativo, mas ainda assim joguei esse modelo na cesta.
Mostre sua linha de balanço com 20% de OOS. Esse será um exemplo a ser seguido.
Não entendo suas fotos. Não entendo do que se trata, o que a classificação tem a ver com isso, quando as colunas são saldos.
1) Nenhum robô, pois tivemos que rejeitar o professor e houve problemas técnicos com o conselheiro. Agora todos os problemas técnicos foram superados.
2) Considero sua ideia com o equilíbrio inviável, embora tenha gostado dela inicialmente. O equilíbrio NÃO pode ser um professor, porque ele NÃO existe. Você precisa projetar um professor com mais cuidado do que eu fiz antes.
1) Bem, então o que há para falar sobre isso?
2) E eu nunca disse que a ideia de equilíbrio está funcionando, na verdade eu disse o contrário, FF tem infinitas possibilidades de variações.
Você se esqueceu de como era? Vou lembrá-lo.
O cara perguntou como treinar a rede para o equilíbrio, eu lhe dei uma dica, você se interessou, pediu um exemplo, eu lhe dei. Eu também escrevi que você não deve treinar para obter equilíbrio.
E todo o resto são meras invenções pessoais suas, invenções que, por algum motivo, você associa a mim.
1) Bem, então o que há para falar?
2) E eu nunca disse que a ideia de equilíbrio está funcionando, na verdade eu disse o contrário, FF tem possibilidades ilimitadas de variantes.
Você se esqueceu de como era? Vou lembrá-lo.
O homem perguntou como treinar a rede para o equilíbrio, eu lhe dei uma dica, você se interessou, pediu um exemplo, eu o dei. Também escrevi que não se deve treinar para o equilíbrio.
E todo o resto são meras invenções pessoais suas, invenções que, por algum motivo, você associa a mim.
A ideia de equilíbrio é nova para mim e veio de você, o que eu enfatizo. Mas, de alguma forma, você está reagindo com nervosismo...
Encerrei o tópico com o equilíbrio.
asustentabilidade da regra é tão impraticável em OOS quanto a curva de equilíbrio é fiduciária
Já fiz tudo isso antes, de diferentes formas, muitas vezes....
Mas ainda acho que todos deveriam saber como escrever FF e usar AO...
Também não sou fã dele, mas Alexei diz que funciona.
A questão é por que ele não usa o que tem), aparentemente o resultado não é muito satisfatório.
minha lógica no último mês e meio (ela vem funcionando há mais de um ano com o mesmo sucesso).
Considero isso mais bem-sucedido (trabalhar com erros de modelo) do que mexer com regras.
porque mexer com regras é o mesmo que genética, selecionando parâmetros de passagens bem-sucedidas.
H.Y. Não vou mais fazer RP do último artigo, porque estou entediado :) Se pelo menos alguém descobrir e sugerir o que mais poderia ser melhorado, já seria um progresso.
Eu também não sou muito fã, mas Alexei diz que funciona.
A questão é por que ele não o usa)
Então ele disse várias vezes que as regras estão morrendo e que ressuscitar aleatoriamente não está funcionando, e eu confirmo isso ....
Também podemos concluir que, se as regras já selecionadas não funcionam, então apenas o AMO não está funcionando...
Dessa conclusão, conclui-se que o problema não está no AMO, mas nos dados e/ou alvos
bela imagem)
Há um pequeno livro sobre todos os tipos de regras.
https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/
Não entendo suas imagens. Não entendo do que se trata, o que a classificação tem a ver com isso, quando as colunas são equilibradas.
a linha de equilíbrio no gráfico, em minha opinião, embora lucrativa, não é adequada para o trabalho.
A coluna Err mostra o erro de classificação. Para a variante lucrativa, ele é igual a 8,3%; para a variante que funcionou em 0, o erro = 9,1%.
Então, você pode me mostrar seu gráfico de equilíbrio no OOS com 20% de erro?
O que não está claro aqui? Deixe-me explicar:
a linha de equilíbrio no gráfico, na minha opinião, embora lucrativa, não é adequada para o trabalho.
Coluna Err - mostra o erro de classificação. Para a variante lucrativa, é igual a 8,3%, para a variante que funcionou em 0, o erro = 9,1%.
Então, você pode me mostrar seu gráfico de equilíbrio no OOS com 20% de erro?
O que o equilíbrio tem a ver com o erro de classificação?
O que o equilíbrio tem a ver com o erro de classificação?
Exatamente, nada. Não está claro por que você continua a falar de 20% como uma conquista...
Nem 20%, nem 8%, nem 50% significam alguma coisa. Os números não significam nada.
O equilíbrio é interessante. Não há gráfico?