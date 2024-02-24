Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3040

Maxim Dmitrievsky #:

estudo

https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/

O artigo contém muitas referências a outros métodos de ponta de classificação de séries temporais, métodos de extração de sinais e padrões.

Não há nada sobre ineficiências, mas esse é, como dizem, o dever de casa

tentei gerar x10 e x100 chips a partir dos originais. O erro é maior do que no conjunto de dados original + a velocidade de aprendizado é prejudicada

descartado

mas a experiência com o numba é positiva, ele conta os kernels muito rapidamente.
 
Forester #:

Há alguma opção? ))))

Por que você está sempre fazendo perguntas...

 

O que é legal é que a análise em si e a imagem são feitas em R))

uma comunidade de geeks de E.I. que arrasam

 
Vídeos educativos são bons. Mas o formato de texto com imagens é melhor do que o vídeo.
1 Em um artigo (ou apenas em uma página do site), você pode ver imediatamente em que parte do material deseja prestar atenção. O vídeo não pode se orgulhar disso.
2 O texto é mais fácil de traduzir para qualquer idioma. (E o texto da tradução é percebido de imediato, mas você precisa ouvir a voz inteira).
 3 Você pode copiar parte do código do texto para fazer experimentos.
 
Maxim Dmitrievsky #:

uma comunidade de geeks de E.I. que arrasam

Não há ninguém para ouvir neste canal, exceto Redozubov

 

Alguém já experimentou o DMwR::SMOTE?

Alinha as classes usando o algoritmo de vizinhos mais próximos, ou seja, adiciona valores de previsão "semelhantes" em vez de duplicá-los.

https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914

 
СанСаныч Фоменко #:
Alguém já experimentou o DMwR::SMOTE?

Ele alinha as classes usando o algoritmo de vizinhos mais próximos, ou seja, adiciona valores de previsão "semelhantes" em vez de duplicá-los.

Eu o experimentei há muito tempo
 
mytarmailS #:
Tentei isso há muito tempo.

Vale a pena o trabalho ou devo usar o upSample?

 
СанСаныч Фоменко #:

Vale a pena ou devo optar pelo upSample?

Vale a pena comparar...
Eu estava apenas olhando por curiosidade
